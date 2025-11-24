L'Assemblée législative de Transition (ALT) a dit oui pour un accord de coopération entre le gouvernement du Burkina et celui de la Fédération de Russie dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Ce projet de loi a été adopté par la représentation nationale tout comme deux autres textes portant respectivement statut de l'Agent judiciaire de l'Etat et réglementation du métier de laboratoire, du bâtiment et des travaux publics. C'était à la plénière du vendredi 21 novembre 2025 à l'hémicycle au cours de laquelle l'ALT a aussi renouvelé ses instances.

Une fois n'est pas coutume. A sa séance plénière du 21 novembre dernier, l'Assemblée législative de Transition (ALT) a rompu les traditions et marqué une halte pour remercier à travers des ovations bien nourries la député Félicienne Marie Pélagie Konseibo/Tiendrébéogo pour le travail abattu. Admise à faire valoir ses droits à la retraite, la policière de profession, est remplacée par Clémence Lougoulawindé Ouédraogo, commandant de police qui, a séante tenante, validé son mandat portant ainsi à 71 le nombre de votants. Place après à l'examen et l'adoption des dossiers inscrits du jour.

Le bal a été ouvert avec le projet de loi portant accord de coopération entre le gouvernement du Burkina et celui de la Fédération de Russie dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, signé le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg. Il a été défendu par le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur.

De l'exposé des motifs, il est ressorti que le secteur de l'énergie dans notre pays évolue sous l'influence de plusieurs facteurs, à savoir politiques, techniques et environnementaux ; une situation qui engendrerait un faible accès des populations aux énergies modernes et à l'électricité en particulier. A titre illustratif, selon l'annuaire statistique de 2023 du ministère de l'Energie, le taux national d'électrification des ménages, par raccordement au réseau électrique était de 26,29 % au 31 décembre 2023, avec de fortes disparités entre le milieu urbain (87,04 %) et le milieu rural (7,02 %) et en 2024, ce taux est passé à 34,20 %, avec une proportion de 87,83 % en milieu urbain et 10,21 % en milieu rural.

En vue d'assurer une indépendance énergétique et de faire de l'électricité le moteur d'un développement durable du Burkina, le gouvernement a envisagé le développement d'un programme électronucléaire à moyen terme. C'est dans ce processus de développement du programme électronucléaire que s'inscrit le présent accord de coopération avec le gouvernement du Burkina et celui de la Russie qui selon le ministre des Affaires étrangères, établit un cadre juridique et technique pour la mise en œuvre du projet de construction d'une centrale nucléaire au Faso afin de renforcer la sécurité énergétique.

A sa suite, son collègue des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, était face aux députés pour obtenir également le quitus de l'ALT. Ce fut chose faite. Ainsi votée, la loi portant règlementation de l'exercice du métier de laboratoire du bâtiment et des travaux publics dont les principales innovations sont l'ouverture des activités de laboratoire aux acteurs du privé ; l'institution d'agréments techniques, pour la réalisation des activités de laboratoire et création d'un organe de régulation des activités issues du secteur, comporte 21 dispositions.

Le projet de loi portant statut de l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), objet du dossier n°12 a pour sa part été défendu par Me Edasso Rodrigue Bayala, ministre de la Justice. Adopté par les députés, cette nouvelle loi comporte plusieurs innovations, selon le ministre de la Justice. A ce sujet, il relève le fait que désormais l'AJE peut se pourvoir en cassation. A cela le changement de l'ancrage institutionnel de l'AJE (qui autrefois rattaché au ministère de l'Economie, l'est désormais au ministère de la Justice) qui règle le problème de l'instabilité au niveau du personnel, a indiqué le ministre.

Résultat, on permet dorénavant à tous les agents de l'administration publique (y compris les forces armées, le personnel des forces armées, le personnel des FDS) titulaire du Bac+4 de pouvoir servir au niveau de l'AJE afin qu'il y ait les compétences dans tous les domaines, a-t-il expliqué. Autre innovation de ce nouveau texte est la consécration des Agents judiciaires adjoints de l'Etat qui, pourraient être recrutés parmi les agents de l'administration publique ou privée, a indiqué Me Edasso Rodrigue Bayala dont le dossier bouclait la série des examens et adoptions du jour. Cependant, cela n'a pas pour autant mis fin à la séance plénière. Il a été question également du renouvellement du bureau de l'institution qui s'est fait par élection.

La nouvelle configuration du bureau de l'ALT

Au terme de l'examen et l'adoption des dossiers inscrits à la plénière du 21 novembre 2025, l'Assemblée législative de Transition (ALT) a procédé au renouvèlement de ses instances. Ainsi, à l'issue du décompte des voix, les membres du bureau se présentent comme suit :

Les différents vice-présidents de l'ALT

-1er vice-président : Lompo Dafidi David

- 2e vice-président : Fofana Haoua

- 3e vice-président : Yelkouny O. Hermann

- 4e vice-président : Diallo Daouda.

Les secrétaires parlementaires

- 1er secrétaire parlementaire : Pawindé Edouard Savadogo

- 2e secrétaire parlementaire : Y. Fayçal Harold Thiombiano

- 3e secrétaire parlementaire : Esther Bamouni/Kansono

- 4e secrétaire parlementaire : Yentema Arnaud Tindano.

Les deux questeurs

1er questeur : Anne Marie Joseph Traoré/Ilboudo

2e questeur : Nassouri Daaga.

Quant aux responsables des cinq commissions générales, ils ont été désignés par acclamation. Il s'agit :

- Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la sécurité (CAEDS): le président est Jean Marie Kombasseré

- Commission des Affaires générales, institutionnelles et des droits humains (CAGIDH): la présidente est Lynda Gwladys Ouédraogo/Kandolo

- Commission du développement durable (CDD):le présidentest Hien Diedon Alain

- Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire (CGSASH) : la présidente est Marie Angèle Tiendrébéogo/Kalenzaga

- Commission des finances et du budget (COMFIB): le président est Moussa Nombo.