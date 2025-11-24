Ile Maurice: Un souffle nouveau pour la danse

Le Festival Internasional Sagam vous invite aujourd'hui à un après-midi gratuit et ouvert à tous, dédiée à la danse contemporaine et aux cultures de l'océan Indien.

Le Festival Internasional Sagam connaît aujourd'hui l'un de ses moments les plus attendus avec Flic-en-Flac en mouvement, grand rendez-vous public de cette édition 2025, placée sous le signe du «Nouveau Souffle». Après un gala d'ouverture, le 20 novembre, le festival se tourne résolument vers la démocratisation de la danse contemporaine en investissant, aujourd'hui et dès 16 heures, l'un des lieux emblématiques de la côte ouest. Organisé par la compagnie SR Dance et fondé par le chorégraphe mauricien Stephen Bongarçon, Sagam affirme ainsi son ambition : rapprocher la création chorégraphique des publics, en offrant une expérience artistique en plein air, accessible et immersive.

Devenu biennal, le festival s'inscrit désormais dans une démarche de consolidation et de professionnalisation. Il s'appuie sur le réseau IOCAN, qui réunit des acteurs majeurs de la danse dans toute l'Indianocéanie, soit de La Réunion, Maurice, Madagascar, Mozambique, les Comores, Mayotte, l'Inde, l'Afrique de l'Est, afin de renforcer la circulation des oeuvres et créer un espace de collaboration durable.

Cette édition 2025 symbolise cette dynamique collective, en réunissant pièces, artistes, résidences et disciplines issues de la diversité culturelle régionale. Au coeur de l'événement d'aujourd'hui, la plage de Flicen-Flac se transforme en parcours artistique où les spectateurs peuvent se déplacer d'une performance à l'autre. Sept oeuvres y seront présentées : Salegy, Transit, Muddle, Murmucide, Trace, Les Nègs et Riz-Hier. Chacune explore des univers distincts, de la fusion du séga et du salegy au récit historique, en passant par les violences sociales, l'expression identitaire ou encore les liens entre tradition et création contemporaine. Cette diversité fait de l'événement un panorama vivant des esthétiques de l'océan Indien.

Plus qu'un simple spectacle, Flic-en-Flac en mouvement entend créer une relation directe entre les artistes et le public. Les performances, parfois intimistes, parfois puissamment engagées, s'inscrivent dans un environnement naturel, qui devient lui-même partie intégrante de la mise en scène. Ce format hors les murs reflète l'un des objectifs centraux de SAGAM : sortir la danse des théâtres pour la rendre visible, accessible et partagée. Pour Stephen Bongarçon, cette démarche accompagne le thème «Nouveau Souffle», pensé comme un élan destiné à renouveler la place de la danse contemporaine au niveau local et à encourager une rencontre authentique avec les spectateurs.

Si le gala du 20 novembre au Théâtre Serge Constantin a ouvert la voie en présentant quatre pièces majeures, c'est bien ce rendez-vous d'aujourd'hui, qui constitue le point culminant du festival. Gratuit, ouvert aux familles comme aux amateurs d'art contemporain, il incarne l'esprit même de Sagam : un espace de dialogue artistique, de circulation des énergies créatives et de mise en lumière des talents indianocéaniques.

Avec cette édition 2025, le Festival Internasional Sagam confirme sa volonté d'inscrire la danse mauricienne dans une dynamique régionale forte, tout en affirmant son rôle essentiel dans la diffusion, la transmission et l'innovation artistique dans l'océan Indien.