Ile Maurice: Hôpitaux régionaux - Morgues en panne, odeurs nauséabondes

Que se passe-t-il dans les morgues des hôpitaux régionaux ? Depuis plusieurs mois, le personnel hospitalier dénonce des manquements sérieux qui compromettent non seulement les conditions d'hygiène, mais aussi la réputation de plusieurs établissements publics.

À l'hôpital de Souillac, les employés affirment avoir alerté la direction à de multiples reprises au sujet d'un dysfonctionnement persistant au niveau de la morgue.

«Je pense qu'il y a un problème de réfrigération, car une odeur nauséabonde émane de la morgue», confie un membre du personnel. Le témoignage est édifiant : des cadavres - dont certains en provenance d'autres hôpitaux dans un état avancé de décomposition - y sont entreposés malgré l'absence de conditions adéquates . Cette situation provoque des émanations insupportables dans plusieurs espaces adjacents.

Le positionnement de la morgue aggrave le problème. «Il y a deux stores à proximité, la cuisine, la lingerie, et même d e s patients utilisent l'ascenseur qui se trouve près de cette salle. L'odeur s'est propagée partout», déplore l'employé. Selon lui, malgré les alertes, l'administration réagit avec fatalisme : «On nous dit que rien ne peut être fait.»

Avec la chaleur qui s'intensifie, le personnel se dit à bout. L'hôpital, pourtant vaste et accueillant des services sensibles comme la dialyse ou encore les opérations de cataracte, voit son image ternie par un problème qui pourrait être évité avec une intervention rapide. «Notre réputation est en train d'en prendre un coup», affirme un autre employé, visiblement lassé.

Le cas de Souillac n'est pas isolé. À l'hôpital Jeetoo, un compartiment réfrigérant serait en panne depuis près de deux ans, selon nos informations. Malgré nos sollicitations, le ministère de la Santé n'a pas répondu à nos questions sur ces situations préoccupantes.

En attendant, le malaise gagne du terrain dans les morgues publiques, au détriment du personnel, des patients et de la dignité des défunts.