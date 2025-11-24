Afrique de l'Ouest: Le Représentant spécial Simão achève sa Visite de solidarité au Mali, appelle à une réponse collective et coordonnée au Sahel

21 Novembre 2025
United Nations Office for West Africa and the Sahel (Dakar)

Dakar — Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique pour l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. Leonardo Santos Simão, a achevé aujourd'hui une visite officielle de solidarité de deux jours à Bamako, Mali.

Cette visite qui s'est déroulée dans un contexte marqué par une dégradation persistante de la situation sécuritaire dans le Sahel et une augmentation significative des besoins humanitaires, a permis de mieux appréhender les réalités du terrain et de renforcer l'impulsion donnée à une réponse coordonnée face aux défis multidimensionnels du pays.

Lors de ses rencontres avec les autorités de transition, M. Simão a réaffirmé l'engagement constant des Nations Unies à accompagner le Mali et les pays de la région dans leurs efforts visant à renforcer la paix, la sécurité et la stabilité. Il a également exprimé la solidarité des Nations Unies envers les populations directement affectées par la violence, les déplacements et l'insécurité.

À ses interlocuteurs, le Représentant spécial a souligné la nécessité d'une réponse collective et coordonnée pour faire face aux menaces transnationales. Il a, à cet égard, appelé à un dialogue renforcé entre les États sahéliens et leurs partenaires pour consolider les efforts communs pour une stabilisation durable.

Rappelant la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité au Sahel, M. Simão a exhorté la communauté internationale à intensifier son soutien afin de répondre aux besoins des populations vulnérables, et de promouvoir une stratégie de développement durable.

UNOWAS, en coordination avec ses partenaires, réaffirme son engagement indéfectible aux côtés du Mali et des peuples du Sahel. Avec une volonté politique forte, une action concertée et le soutien continu de la communauté internationale, il est possible de bâtir les fondations d'une paix durable, d'une sécurité renforcée et d'opportunités réelles pour les populations de la région.

