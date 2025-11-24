Sénégal: Basket féminin - L'IAM et ASUC accèdent en National 1

23 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les équipes féminines de l'Institut africain de management (IAM) et d'Assane Seck Université club sport (ASUC) ont validé, samedi soir, leur accession, pour la première fois, au Championnat national 1 féminin de basket.

L'IAM et l'ASUC se sont qualifiées pour la finale du tournoi de montée en National 1 féminin qui se déroule au stadium Marius Ndiaye.

L'IAM a battu (45-37) Espoirs Maxi tandis que les étudiantes de l'Université Assane Seck ont dominé (71-59) 16 Basket.

Les deux équipes vont disputer la finale, ce dimanche.

La semaine dernière, l'Union sportive de Ouakam et Tivaoune avaient validé leur accession dans l'élite masculine.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.