Sénégal: Basket féminin - L'IAM et ASUC accèdent en National 1

Dakar — Les équipes féminines de l'Institut africain de management (IAM) et d'Assane Seck Université club sport (ASUC) ont validé, samedi soir, leur accession, pour la première fois, au Championnat national 1 féminin de basket.

L'IAM et l'ASUC se sont qualifiées pour la finale du tournoi de montée en National 1 féminin qui se déroule au stadium Marius Ndiaye.

L'IAM a battu (45-37) Espoirs Maxi tandis que les étudiantes de l'Université Assane Seck ont dominé (71-59) 16 Basket.

Les deux équipes vont disputer la finale, ce dimanche.

La semaine dernière, l'Union sportive de Ouakam et Tivaoune avaient validé leur accession dans l'élite masculine.