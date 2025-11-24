Afrique: Sommet UA-UE - Le chef de l'Etat a quitté Dakar à destination de Luanda

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar, dimanche matin, à destination de Luanda (Angola), où il prendra part au 7e Sommet Union européenne - Union africaine, prévu les 24 et 25 novembre 2025, a annoncé la présidence sénégalaise.

Le sommet, qui marque le 25e anniversaire du partenariat UE-UA, est axé sur le thème : "Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif", indique le site du Conseil européen.

La rencontre sera coprésidée par le président angolais, João Lourenço, et le président du Conseil européen, António Costa.

L'UE sera également représentée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et l'UA par Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine.