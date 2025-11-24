Sénégal: Ligue 2 - NGB poursuit son parcours sans faute avec un quatrième succès

23 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe de Niary Tally , Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) a poursuivi son parcours sans faute en obtenant une quatrième victoire d'affilée (2-1) devant l'AS Kaffrine en match comptant pour la quatrième journee de Ligue 2.

Avec ce quatrième succès, NGB creuse l'écart à la tête du classement avec 12 points.

Les autres rencontres de Ligue 2 disputées ce samedi se sont soldées par des matchs nuls.

Il s'agit de Essamaye FC-Ndiambour, AS Kaffrine-NGBAS Bambey-Oslo FA(0-0), Teranga SC - UCST Port(1-1), Thiès FC-Guelewaars (2-2)et AS Douanes-Diambars FC(0-0).

Voici la suite du programme de la quatrième journée de Ligue 2 :

-Dimanche : AS Saloum- DUC et Amitié FC-Jamono de Fatick

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.