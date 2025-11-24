Sénégal: Ligue 2 - NGB poursuit son parcours sans faute avec un quatrième succès

Dakar — L'équipe de Niary Tally , Grand Dakar et Biscuiterie (NGB) a poursuivi son parcours sans faute en obtenant une quatrième victoire d'affilée (2-1) devant l'AS Kaffrine en match comptant pour la quatrième journee de Ligue 2.

Avec ce quatrième succès, NGB creuse l'écart à la tête du classement avec 12 points.

Les autres rencontres de Ligue 2 disputées ce samedi se sont soldées par des matchs nuls.

Il s'agit de Essamaye FC-Ndiambour, AS Kaffrine-NGBAS Bambey-Oslo FA(0-0), Teranga SC - UCST Port(1-1), Thiès FC-Guelewaars (2-2)et AS Douanes-Diambars FC(0-0).

Voici la suite du programme de la quatrième journée de Ligue 2 :

-Dimanche : AS Saloum- DUC et Amitié FC-Jamono de Fatick