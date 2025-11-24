Sénégal: Bignona - La LONASE inaugure une nouvelle agence

Bignona — Le directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), Toussaint Manga, a procédé samedi à l'inauguration de la nouvelle agence de Bignona, a constaté l'APS.

"L'ouverture de cette agence s'inscrit dans la politique de la LONASE visant à rapprocher davantage ses services des citoyens ", a expliqué M. Manga en marge de la cérémonie, tenue en présence des autorités administratives, militaires, territoriales ainsi que des représentants des vendeurs et parieurs.

Le directeur général a souligné que la transformation de l'ancien bureau en une véritable agence répond à la fois aux besoins commerciaux de l'institution et aux attentes économiques et sociales des populations du département.

Il a relevé que malgré le potentiel important de Bignona, seules 7 des 19 communes étaient jusqu'ici couvertes par le réseau de la LONASE, avec un taux de densification encore faible.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'agence de Bignona assure par ailleurs la couverture de la commune voisine de Marsassoum.

Le département compte actuellement 34 vendeurs, incluant les mini-shops de Cap Skirring et de Bignona, chacun doté de cinq vendeurs, ainsi qu'un PLR privé.

"Si nous parvenons à mieux structurer, accompagner et dynamiser cette force de vente, Bignona peut devenir un pôle commercial majeur pour la LONASE ", a déclaré le directeur général.

Selon lui, cette nouvelle implantation constitue " une étape majeure " dans la mise en oeuvre de la vision de la LONASE, fondée sur la croissance partagée, la justice territoriale et la solidarité économique, en cohérence avec les objectifs du référentiel Sénégal 2050.

M. Manga a assuré que la LONASE poursuivra ses efforts pour offrir de meilleures conditions de travail à ses agents.

Il a également rendu un "vibrant hommage" à l'ensemble des travailleurs, saluant les sacrifices ayant permis la réalisation de nouvelles infrastructures.