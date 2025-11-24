Sénégal: Thiès - 50 jeunes du centre de sauvegarde enrôlés dans uns projet de jardinage citoyen

Thiès — Le centre de sauvegarde de Thiès a lancé, samedi, un projet de jardinage citoyen enrôlant cinquante jeunes, pour leur inculquer des compétences de vie et le respect de l'environnement, dans le cadre d'un programme piloté par la Direction générale de la protection judiciaire et sociale (DGPJS), a constaté l'APS.

"C'est un projet qui est déroulé par la Direction générale de la portion judiciaire et sociale qui relève du ministère de la justice", a expliqué l'inspecteur à la protection judiciaire et sociale par intérim du ressort de la Cour d'appel de Thiès, Cheikhou Diop.

Selon lui, ce projet est lancé dans le sillage de la journée internationale des droits de l'enfant, qui a été célébrée le jeudi 20 novembre.

"Le thème de cette journée se rapporte au climat et on sait qu'un projet qui se lance dans le jardinage, est dans la même dynamique", a-t-il expliqué.

M. Diop a justifié le choix porté sur le centre sauvegarde de Thiès par le fait que beaucoup jeunes en situation difficile placés sous l'encadrement de la DGPJS, viennent des quartiers.

"Ces jeunes ont besoin de compétences diversifiées, pour réussir leur [...] socialisation. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé opportun de choisir le centre de sauvegarde de Thiès", a-t-il ajouté.

La plantation d'arbres reste "la principale composante" du projet, qui vise l'installation, chez les enfants, de compétences de vie liées au respect de la nature et de l'environnement, de façon générale.

Selon Awa Ndoye, cheffe de la Division législation et protection sociale à la DGPJS, ce projet lancé au centre de sauvegarde de Thiès, vise toutes les structures du même genre au Sénégal.

"Le centre de Thiès est une structure qui gère bien son environnement", relève-t-il, notant qu'il représente, dans ce domaine, un "exemple" pour les autres centres dont les pensionnaires ont aussi besoin d'être formés à la sauvegarde de leur environnement.

À travers ce projet, la DGPJS à décidé d'accompagner les enfants dans la sauvegarde de leur environnement.

Le projet va durer un an, avec une évaluation mensuelle du comportement des enfants ciblés par le projet.