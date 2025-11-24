Afrique: Le Sénégal participera aux Championnats d'Afrique de canoë-kayak avec 10 athlètes

23 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Sénégal va participer aux prochains Championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak, prévus à partir de lundi à Luanda, en Angola, a appris l'APS d'un communiqué de la Fédération en charge de la discipline rendu public.

La compétition se poursuivra jusqu'au 1er décembre.

La délégation sénégalaise sera composée de dix athlètes, dont trois femme, a précisé la même source. Ces Championnats d'Afrique sont organisés par la Confédération africaine de canoë.

Les épreuves comprennent des courses en monoplace, en biplace et en double mixte, incluant des épreuves olympiques clés comme le C2 500 m. Le C2 indique un canoë à deux places, tandis que 500 m correspond à la distance de la course.

La première édition de ces championnats a eu lieu en 2001 au Maroc. Le Sénégal a accueilli la quatrième édition, à Saint-Louis, en 2005, et a participé à toutes les éditions depuis celle de 2003.

La ville d'Abuja (Nigeria) a accueilli les derniers Championnats d'Afrique, du 21 au 27 novembre, qui avaient également servi de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

