Sénégal: Ligue 1 - AJEL arrache le nul face au Casa dans les ultimes secondes

Dakar — L'équipe d'AJEL a arraché le nul (1-1) face au Casa sports, dans le duel au sommet en ouverture de la troisième journée, ce samedi, au Stade Ngalandou Diouf.

Pape Semou Sane, à la 17e mn, a ouvert le score pour le Casa sports. Mouhamed Diop a égalisé dans les ultimes secondes du match.

Avec ce deuxième match nul à l'extérieur, le Casa sports reste leader provisoire avec 8 points (5).

De son côté, AJEL grimpe à la deuxième place avec 8 points (3).

Dans l'autre match de la journée, Génération foot a signé sa première victoire de la saison en dominant (2-0) Guediawaye FC.

Les Grenats quittent la lanterne rouge, tandis que Guediawaye enregistre son troisième revers.

Dimanche, l'Union sportive de Gorée peut prendre la tête du classement lors de son voyage à Saint-Louis pour rencontrer la Linguère.

Mais les choses ne seront pas faciles pour les insulaires. Les "Samba Linguère", après une défaite à domicile face à Teungueth FC, reviennent d'un match nul. Les Saint-Louisiens feront tout pour éviter un deuxième revers à domicile.

Le Jaraaf aussi va éviter une nouvelle défaite. Déjà battus à deux reprises en trois journées, les Médinois se déplacent, dimanche, à Thiès, pour affronter Wally Daan.

Presque au bord de la crise, le champion en titre va essayer de se relever face aux Thièssois mal en point aussi. Wally Daan n'a obtenu qu'un seul point sur les neuf possibles.

Dans ce duel du bas du classement, une défaite est interdite pour Wally Daan ou le Jaraaf.

La quatrième journée sera marquée aussi par un derby entre l'Union sportive de Ouakam (US0) et Camberène. Battue par le Casa sports et privée de son terrain, l'USO accueille au stade de Yoff Camberène.

La partie s'annonce palpitante même à huis clos. L'USO a été sanctionnée par la Ligue sénégalaise de football professionnel après les incidents lors de la deuxième journée face au Jaraaf.

Voici la suite du programme de la quatrième journée de Ligue 1 :

-Dimanche : USO-Camberène, Linguère-Gorée, Wally Daan-Jaraaf, AS Pikine-Stade de Mbour, SONACOS-Teungueth FC, HLM-Dakar Sacré coeur