Tunisie: Yehia El-Fakharani en Roi Lear - Un retour triomphal aux Journées théâtrales de Carthage

TUNIS/Tunisie — Le Théâtre de l'Opéra de Tunis a inauguré samedi soir la 26e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC) avec la première tunisienne de « Le roi Lear », marquant le retour de l'acteur égyptien Yehia El-Fakharani, qui incarne un souverain de son âge dans l'une des plus grandes tragédies de Shakespeare.

À 80 ans, le comédien reprend l'un de ses rôles les plus emblématiques vingt ans après sa dernière incarnation sur scène. Sous la direction de Shady Sorour, la mise en scène mêle puissance visuelle et finesse psychologique.

Placé sous le slogan « Le théâtre, une conscience et un changement. Le théâtre, le coeur battant de la rue », le festival a choisi d'ouvrir sur ce monument shakespearien, réunissant artistes égyptiens et tunisiens dans un spectacle inédit.

Un retour chargé d'histoire et d'émotion

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À la sortie de scène, Yehia El-Fakharani s'est adressé au public tunisien avec émotion : « Je suis heureux de me présenter en Tunisie... Qui dit culture dit Tunisie. ».

El-Fakharani a rappelé qu'en en 1984, il avait été sacré au Tanit d'argent lors des Journées cinématographiques de Carthage pour son rôle dans « Porté disparu » de Mohamed Khan.

Accueilli par une longue ovation, le retour de cette légende du théâtre arabe a résonné comme un hommage réciproque. Le festival a décerné à El-Fakharani le Tanit d'or honorifique qui lui a été remis des mains du directeur artistique et homme de théâtre, Mounir Ergui.

La pièce est interprétée en arabe littéraire, avec un accent égyptien familier aux spectateurs tunisiens, nourri de décennies de séries et de films égyptiens. Cette sonorité apporte à la langue une musicalité et une élégance particulières, renforçant la profondeur des personnages et l'intensité des émotions.

Une mise en scène collective entre Égypte et Tunisie

Shady Sorour propose un spectacle où projections, fresques visuelles et scènes chorégraphiées structurent la chute de Lear. La production bénéficie d'une contribution tunisienne de seize chorégraphes, danseurs et danceuses, qui ont été sélectionnés en milieu de semaine. Parmi eux, Rayen Fatnassi et Ahmed Grindi, habitués du Théâtre de l'Opéra, qui ont déclaré à l'agence TAP avoir tous participé à des répétitions quotidiennes pour incarner soldats, princes et princesses, dans des scènes de foule et de combat.

Au centre de la scène, El-Fakharani incarne un Lear d'une profonde humanité, dont la majesté se fissure face aux trahisons et aux erreurs, révélant toute la fragilité du pouvoir et de l'existence. Il est entouré d'un casting prestigieux : Tarek Desouki, Hassan Youssef, Ahmed Othman, Tamer El-Kachef, Amal Abdallah, Iman Ragai, Basma Douidar, Tarek Sharaf, Mohamed Azaizi, Adel Khalaf et Mohamed Hassan.

Lear, une tragédie universelle revisitée

Écrit entre 1603 et 1606, Le Roi Lear explore la chute d'un monarque qui divise son royaume selon l'expression d'amour de ses filles. L'aveuglement, l'ingratitude et la vérité refoulée -- « une chienne que l'on doit laisser au chenil », selon le Fou -- façonnent la tragédie.

Dans le monde arabe, Lear a été adapté au théâtre, au cinéma et à la télévision. El-Fakharani lui-même a marqué toute une génération avec sa version télévisuelle. L'oeuvre continue d'inspirer les créateurs à travers des transpositions contemporaines sur scène, des films dramatiques, des opéras, de la musique symphonique ou encore des versions pour enfants et jeunes lecteurs. En Tunisie, la pièce avait été revisitée notamment par feu Hichem Rostom dans "Le comédien King Lear", méditation sur la solitude d'un artiste vieillissant.

Longuement applaudie, la représentation a rappelé que cette tragédie demeure d'une grande actualité. L'arabe littéraire, sublimé par la musicalité de l'accent égyptien, a rendu Shakespeare plus vivant que jamais.

Cette première tunisienne de Lear interprété par un acteur légendaire, s'impose comme un temps fort des JTC 2025 et une démonstration de la vitalité du théâtre arabe contemporain.