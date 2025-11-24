Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed rencontre le président du Conseil européen António Costa lors du sommet du G20

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une réunion bilatérale avec le président du Conseil européen António Costa en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud, axée sur le renforcement des liens entre l'Éthiopie et l'Union européenne.

À l'issue de la réunion, le Premier ministre Abiy s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager les détails de la discussion.

« Dans le prolongement des relations existantes entre l'Éthiopie et l'UE, j'ai tenu une réunion bilatérale avec António Costa, président du Conseil européen », a déclaré le Premier ministre. « Nous avons réaffirmé notre engagement à approfondir la coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne dans de nombreux domaines. »

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'engagement diplomatique continu entre l'Éthiopie et l'UE, qui tire parti de la plateforme multilatérale offerte par le sommet du G20 pour faire progresser les relations bilatérales.