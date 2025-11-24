Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed rencontre le président du Conseil européen António Costa lors du sommet du G20

23 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu une réunion bilatérale avec le président du Conseil européen António Costa en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud, axée sur le renforcement des liens entre l'Éthiopie et l'Union européenne.

À l'issue de la réunion, le Premier ministre Abiy s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour partager les détails de la discussion.

« Dans le prolongement des relations existantes entre l'Éthiopie et l'UE, j'ai tenu une réunion bilatérale avec António Costa, président du Conseil européen », a déclaré le Premier ministre. « Nous avons réaffirmé notre engagement à approfondir la coopération entre l'Éthiopie et l'Union européenne dans de nombreux domaines. »

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de l'engagement diplomatique continu entre l'Éthiopie et l'UE, qui tire parti de la plateforme multilatérale offerte par le sommet du G20 pour faire progresser les relations bilatérales.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.