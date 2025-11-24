Afrique: Le Premier ministre Abiy appelle le G20 à renforcer le Fonds fiduciaire multidonateurs du Pacte avec le continent

Addis Ababa — Le G20 doit prendre des mesures concrètes pour renforcer le Fonds fiduciaire multidonateurs du Pacte avec l'Afrique, étendre les garanties financières, faire progresser l'allègement de la dette en temps opportun et promouvoir l'intégration continentale africaine, a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed lors de la réunion du G20 en Afrique du Sud.

« Lorsque les pays africains s'engagent à mener des réformes et que le G20, ainsi que d'autres partenaires internationaux, s'engagent à soutenir ces efforts en apportant des capitaux, des technologies et leur expertise, une nouvelle voie de développement devient possible », a-t-il souligné.

Citant des progrès concrets, le Premier ministre a affirmé : « Huit ans après le lancement du Pacte, les résultats parlent d'eux-mêmes. »

Selon lui, « une vague de réformes profondes, difficiles et décisives s'est mise en place, renforçant la stabilité macroéconomique et ouvrant les économies à l'investissement ».

Il a confirmé que ces efforts ont permis de lever les obstacles de longue date à la création d'entreprises et d'emplois en ouvrant les marchés mondiaux et des télécommunications, en réformant les entreprises publiques, en améliorant la facilitation des échanges commerciaux et en encourageant les investissements dans les énergies renouvelables.

Soulignant l'engagement de l'Éthiopie envers ce programme, le Premier ministre Abiy a mis en avant les réalisations spécifiques du pays.

« En Éthiopie, nous avons entrepris des changements historiques, modernisé notre cadre macroéconomique, réformé nos systèmes monétaires et financiers, ouvert notre secteur financier, élargi l'inclusion financière et, dans le cadre de l'une de nos réformes les plus importantes, libéralisé notre régime de change », a-t-il déclaré.

L'impact réel de ces politiques n'est pas abstrait, a-t-il ajouté.

Se tournant vers l'avenir, le Premier ministre a déclaré que le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus complexe qu'au moment où le pacte a été lancé, et a insisté sur le fait que le partenariat doit désormais se concentrer sur l'accélération de la transformation à grande échelle.

Pour libérer tout le potentiel de l'Afrique, les réformes doivent stimuler les investissements, et les investissements doivent stimuler la croissance partagée, a-t-il souligné.

Présentant les principales demandes aux membres du G20, M. Abiy a exhorté le bloc à renforcer le Fonds fiduciaire du Pacte avec l'Afrique 2.0, à étendre les garanties et à combiner les financements afin de libérer les capitaux privés.

En outre, il a exhorté le G20 à faire progresser l'allègement de la dette en temps opportun et de manière rentable dans le cadre du Cadre commun, à soutenir l'approfondissement des marchés des capitaux, à améliorer les notations de crédit et à promouvoir l'intégration africaine, depuis les pays de la Zone de libre-échange continentale africaine jusqu'aux infrastructures transfrontalières et à la connectivité numérique.

En conclusion de son discours, le Premier ministre Abiy a affirmé : « La prochaine décennie doit être encore plus ambitieuse. Que le Pacte du G20 avec l'Afrique soit une plateforme pour la prospérité de l'Afrique et du monde entier. »

Le Pacte du G20 avec l'Afrique a été officiellement lancé au siège de la Banque mondiale à Washington D.C. le 15 octobre 2025.

Le Pacte du G20 avec l'Afrique soutient les réformes politiques visant à créer un environnement favorable aux entreprises. Il contribue à établir des liens directs entre les entreprises africaines et les investisseurs afin de mobiliser des capitaux privés et de créer des opportunités d'emploi là où vivent les populations. Son ambition est portée par les gouvernements africains, soutenue par l'expertise du Groupe de la Banque mondiale et ancrée dans des partenariats solides.