Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la Banque mondiale discutent du soutien continu

Addis-Abeba — - Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, en marge de la réunion du G20.

La discussion a porté sur le soutien continu apporté à l'Éthiopie par la Banque mondiale.

« C'est toujours un grand plaisir de rencontrer Ajay Banga, président de la Banque mondiale et bon ami de l'Éthiopie. Nous avons discuté du soutien continu apporté à l'Éthiopie par le Groupe de la Banque mondiale, notamment le financement de projets de développement dans les domaines de la santé, de l'énergie et du climat », a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux.