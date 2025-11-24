Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed et le président de la Banque mondiale discutent du soutien continu

23 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — - Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le président de la Banque mondiale, Ajay Banga, en marge de la réunion du G20.

La discussion a porté sur le soutien continu apporté à l'Éthiopie par la Banque mondiale.

« C'est toujours un grand plaisir de rencontrer Ajay Banga, président de la Banque mondiale et bon ami de l'Éthiopie. Nous avons discuté du soutien continu apporté à l'Éthiopie par le Groupe de la Banque mondiale, notamment le financement de projets de développement dans les domaines de la santé, de l'énergie et du climat », a déclaré le Premier ministre sur les réseaux sociaux.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.