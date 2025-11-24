Dakar — L'archer sénégalais Aliou Dramé a décroché, dimanche à Abidjan, la médaille d'or en arc à poulies open hommes aux Championnats d'Afrique de tir à l'arc.

Le sportif sénégalais a participé à ces compétitions en tant que para-athlète.

Médaillé d'or lors de la dernière édition à Tunis (Tunisie) en 2023 devant l'Algérien Abderrahmane Elkous, Dramé conserve son titre continental face au même adversaire. Il a remporté la finale sur le score de 141 points à 80.

Classé 43e mondial, Aliou Dramé avait participé aux épreuves individuelles d'arc à poulies open hommes aux Jeux paralympiques de Paris 2024, où il avait été éliminé en seizième de finale par l'Indien Rakesh Kumar.

La capitale ivoirienne accueille depuis mercredi dernier les 14e Championnats d'Afrique de tir à l'arc.

L'événement, qualificatif pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (31 octobre - 13 novembre), a réuni, près de 200 athlètes issus de 21 pays africains, au stade Robert-Champroux de Marcory.

Le Sénégal était également représenté par Anta Gu7ye, engagée dans l'épreuve Recurve Women, une catégorie réservée aux femmes utilisant un arc classique caractérisé par ses branches courbées.

Elle a été éliminée en huitième de finale par la Tunisienne de 18 ans Roua Ben Abdelkader, terminant à la 14e place de l'épreuve.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Khady Diène Gaye, a salué la "performance, le travail et la détermination" décisifs dans le sacre de l'archer sénégalais.

"Votre engagement et votre détermination ont porté le Sénégal sur le toit de l'Afrique", a-t-elle déclaré, se félicitant de l'accompagnement et du soutien de la Fédération sénégalaise paralympique handisport (FSPH), qui ont contribué à ce succès.