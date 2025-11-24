Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Les attaquants sénégalais en réussite, Pathé Ciss expulsé

24 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Plusieurs attaquants sénégalais se sont illustrés ce week-end dans les championnats étrangers dont Pape Habib Guèye, Nicolas Jackson, Sadio Mané et Chérif Ndiaye, tous buteurs avec leur club respectif, tandis que Kalidou Koulibaly s'est distingué par une passe décisive.

En Espagne, Pathé Ciss (Rayo Vallecano) a écopé d'un carton rouge en fin de match contre Oviedo (0-0). Il était entré en jeu à la 57e mn de la rencontre à la place de son compatriote Nobel Mendy (21 ans).

En Turquie, Pape Habib Guèye (Kasimpasa) est sans doute le Sénégalais le plus en vue du week-end après avoir offert la victoire à son club avec un doublé. Kasimpasa occupé désormais la 13e du classement à l'issue de la 13e journée.

Dans le même championnat, Chérif Ndiaye (Samsunspor) a inscrit le but du nul arraché par son équipe face à Besiktas, son 4e de la saison.

Besiktas occupe la 4e place du classement.

Mbaye Niang (Genclerbirligi, 15e) a également marqué, signant l'unique but de son équipe lors de la défaite contre Galatasaray d'Ismail Jakobs, absent de la feuille de match.

En D2 turque, Mbaye Diagne poursuit sur sa lancée avec Amedspor (4e). Titulaire pour la 11e fois en 14 journées, il a inscrit son 13e but malgré la lourde défaite des siens (1-4) contre Boluspor.

En Allemagne, Nicolas Jackson a marqué son 5e but avec le Bayern Munich lors de la 11e journée de Bundesliga.

Entré à la 75e mn, il a trouvé le chemin des filets trois minutes plus tard.

Les Bavarois ses sont imposés 6-2 contre Fribourg après avoir été menés 0-2.

En France, Pathé Mboup a ouvert le score pour Brest (14e) lors de la victoire, 3-2, contre Metz (17e), deuxième 2e équipe relégable.

Côté messin, Cheikh Sabaly et Alpha Touré étaient titulaires, tandis que Fodé Ballo-Touré et Ibou Sané sont entrés en jeu.

Habib Diallo (blessé), Ousmane Bâ et Malick Mbaye n'ont pas participé à cette rencontre.

Le Stade Rennais d'Habib Bèye a enchaîné un troisième succès (4-1) contre Monaco de Krépin Diatta, titulaire, et Lamine Camara, de retour après plusieurs semaines d'absence.

Entré pour les vingt dernières minutes, il jouait son premier match depuis le 27 septembre. Mais il n'a rien pu faire pour éviter à son équipe une deuxième défaite consécutive de Monaco sur le même score.

Ibrahim Mbaye a disputé son troisième match complet de la saison avec le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-0 du Havre de Mory Diaw, Arouna Sanganté, Rassoul Ndiaye et Issa Soumaré.

En Arabie Saoudite, Sadio Mané d'Al Nassr, leader du championnat, a inscrit le 3e but de son équipe contre Al Khaleej, portant son total à 4 réalisations.

De retour en sélection après un triplé contre le Kenya, il maintient sa cadence.

Son compatriote Kalidou Koulibaly, capitaine des Lions, a délivré une passe décisive lors de la victoire d'Al Hilal (2-1) face à Al Fateh, performance qui lui a valu le titre d'homme du match.

Al Ahli SC d'Edouard Mendy s'est également imposé vendredi et occupe la 4e place du classement général.

En Angleterre, l'équipe de Tottenham (9e) s'est lourdement inclinée dans le derby londonien face à Arsenal (1-4). Le milieu de terrain sénégalais des Spurs, Pape Matar Sarr, est entré en jeu à la 66e minute.

Crystal Palace (5e), avec Ismaïla Sarr, a battu (2-0) Wolverhampton, lanterne rouge, enfonçant davantage son adversaire du jour.

Everton (13e) d'Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Guèye vont affronter Manchester United, lundi, à Old Trafford, en clôture de cette journée de championnat.

