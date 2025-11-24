Sénégal: Ligue 1 - Gorée s'empare du fauteuil de leader, le Jaraaf toujours derrière sa première victoire

Dakar — L'Union sportive de Gorée s'est emparée du fauteuil de leader grâce à son troisième succès d'affilée devant la Linguère, ce week-end, en match comptant pour la quatrième journée de Ligue 1.

Après le nul (1-1) du Casa Sports de Ziguinchor devant AJEL de Rufisque, les insulaires en ont profité pour s'accaparer de la première place jusque-là occupée par l'équipe fanion de la capitale sud du pays.

À l'extérieur, au stade Me Babacar Sèye, l'US Gorée a enfoncé la Linguère en lui infligeant sa deuxième défaite de la saison.

Avec 10 points, les vice-champions en titre s'affirment comme de sérieux prétendants pour le titre.

Le champion du Sénégal en titre, le Jaraaf, n'a pas encore obtenu la moindre victoire depuis le début du championnat.

L'équipe de la Médina a été tenue en échec (1-1) par Wally Daan.

Avec ce match nul, le Jaraaf ne sort pas de la zone rouge.

Le derby "lébou" entre l'Union sportive de Ouakam (USO) et Cambérène s'est soldé par un match nul, 1-1.

Au stade Alassane Djigo, l'AS Pikine et le Stade de Mbour se sont partagés les points.

Voici les résultats de la quatrième journée de Ligue 1 :

AJEL-Casa sports : 1-1

Génération foot- Guédiawaye FC : 2-0

USO-Cambérène : 1-1

Linguère-Gorée : 2-0

Wally Daan-Jaraaf : 1-1

AS Pikine-Stade de Mbour : 0-0

SONACOS-Teungueth FC : 0-0

HLM-Dakar Sacré coeur : 0-1