communiqué de presse

À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, la section Protection de l'enfant de la MONUSCO, en collaboration avec le Parlement d'enfants de Goma et les réseaux d'associations de la société civile, a organisé une journée de réflexion dédiée au renforcement de la protection des enfants dans les zones en conflit et à la promotion de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette journée commémorative rappelle l'adoption, le 20 novembre 1989, de la Convention internationale des droits de l'enfant, un texte fondateur ayant transformé la manière dont le monde considère l'enfance. Lors de son discours d'ouverture, Gani Are, chef de bureau de la MONUSCO Goma, a rappelé la portée de cette date : « Le 20 novembre n'est pas une date ordinaire. Elle marque l'adoption d'un instrument fondamental qui impose des obligations concrètes », a-t-il déclaré.

Ensemble, changer des vies

Placée sous le thème « Ma journée, Mes droits », cette rencontre a réuni 38 participants, dont 17 femmes, issus d'organisations de la société civile, d'associations de jeunes et de femmes, ainsi que des clubs d'enfants et du Parlement d'enfants de Goma.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les discussions ont porté sur plusieurs thématiques cruciales : la prévention du recrutement d'enfants par les groupes armés, la lutte contre les violations graves, le renforcement des systèmes d'alerte précoce dans les zones touchées par les conflits, ainsi que la mise en oeuvre des recommandations formulées lors de l'atelier interprovincial de Beni sur la protection de l'enfant.

Au terme des échanges, les participants se sont engagés à soutenir la mise en oeuvre du Plan d'action conjoint ONU-RDC visant à éliminer le recrutement d'enfants ; à instaurer un mécanisme de partage d'informations pour prévenir les violations graves ; et à respecter leurs responsabilités en matière de prévention des violences sexuelles et du recrutement forcé. Ces engagements illustrent la complémentarité et la coordination entre la MONUSCO et les acteurs locaux, conformément au mandat du Conseil de sécurité pour la protection des enfants dans les conflits armés.

Pour un monde où chaque enfant grandit en paix

Dans son allocution de clôture, Mathieu Ndongo Koni, responsable de la section Protection de l'enfant de la MONUSCO, a salué l'implication des participants et la pertinence des discussions : « Cette journée n'a pas été seulement une commémoration, mais un espace de travail et d'action. Les recommandations issues de vos travaux sont notre feuille de route pour les mois à venir. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement où les droits de chaque enfant est respectés, protégés et valorisés. Ce n'est pas une utopie, c'est une responsabilité ».

Dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités, la section Protection de l'enfant de la MONUSCO a partagé des outils pratiques portant sur les systèmes d'alerte précoce et la gestion des cas d'enfants touchés par les conflits. Elle a également invité les organisations locales à renforcer leur engagement communautaire pour la prévention des violations graves. Cette initiative contribue directement à la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux enfants et aux conflits armés.