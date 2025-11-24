Sénégal: La deuxième édition de l'University Football League officiellement lancée

Vingt-quatre équipes, six groupes, six mois de compétition, cinquante-deux matchs... et que les meilleurs gagnent ! L'University Football League (UFL) a officiellement lancé sa deuxième édition à travers un tirage tenu ce samedi 22 novembre 2025, au Collège Sacré-Coeur de Dakar.

L'évènement, organisé par All Actions Sport et Business, réunit les équipes de football universitaire autour d'un marathon étalé sur six mois (du 6 décembre 2025 au 1eᣴ mai 2026). « L'objectif de ce tournoi, dit Alassane Sakho, qui en est l'initiateur, c'est de fédérer les étudiants autour d'un idéal : sport, études, culture, environnement...

Et business ! Parce que, poursuit-il, ce qui est visé au-delà de l'aspect fun, c'est de "permettre aux jeunes, à travers ce tournoi, de développer des projets structurants". M. Sakho annonce ainsi qu'une soirée se tiendra après la finale, "où les jeunes pourront présenter leurs projets".

Organisée en partenariat avec 221 Events, l'UFL se veut nationale, dans l'avenir.