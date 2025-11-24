Togo: Le droit au service d'une société de confiance

24 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La troisième édition de la Nuit du Droit s'est déroulée ce weekend à Lomé.

L'événement vise à rappeler la place essentielle du droit dans la gouvernance du numérique, à l'heure où les innovations technologiques transforment les usages, les services et les relations entre citoyens, entreprises et institutions.

L'Instance de Protection des Données à Caractère Personnel (IPDCP) a profité de la rencontre pour réaffirmer l'ambition du pays : construire une société numérique moderne, fondée sur la responsabilité, l'éthique et la protection des droits humains.

Pour son président, Belei Bediani, l'enjeu n'est pas de freiner le progrès, mais de le maîtriser.

« Il ne s'agit pas de ralentir le numérique, mais de le canaliser, de le sécuriser et de le mettre au service de l'humain », a-t-il déclaré.

Selon lui, le Togo poursuit une digitalisation responsable, basée sur la confiance, l'innovation et la sécurité des utilisateurs.

« La confiance n'est pas une option, mais un fondement de la transformation numérique du Togo », a-t-il insisté.

