Togo: New World muscle ses partenariats

24 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le journal Togo Matin, dans son édition de ce lundi, revient sur les préparatifs de la chaîne New World, détentrice des droits de diffusion des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF). À l'approche de la CAN Maroc 2025, la chaîne multiplie les initiatives pour consolider son réseau de partenaires.

Selon le quotidien, New World a réuni à Lomé plusieurs diffuseurs venus de divers pays africains. L'objectif : harmoniser les mécanismes de collaboration, sécuriser la diffusion des matches et renforcer la portée médiatique du plus grand événement footballistique du continent.

Togo Matin souligne que cette rencontre intervient dans un contexte où la demande en contenus sportifs premium ne cesse de croître. Pour New World, cette dynamique représente une opportunité stratégique de consolider son rôle central dans l'écosystème audiovisuel africain.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.