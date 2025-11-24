Togo: ASKO-ASCK sans vainqueur, Semassi confirme

23 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La troisième journée du championnat de première division a offert son premier grand choc de la saison dimanche : le derby de la Kozah entre ASKO et ASCK. Une affiche toujours électrique, qui s'est soldée cette fois par un match nul 1-1, logique au vu de l'intensité et de la détermination affichées par les deux formations.

Malgré une entame animée et des occasions de part et d'autre, aucune équipe n'a réussi à prendre un avantage décisif. Le partage des points reflète bien une rencontre accrocheuse où les défenses ont longtemps résisté aux assauts adverses.

Sur un tout autre terrain, Unisport a décroché une victoire importante en prenant le dessus sur Dyto (2-1). Un succès qui permet au club de maintenir son rythme, tandis que Dyto devra rapidement corriger ses automatismes.

Dans la même dynamique, Semassi a enchaîné une deuxième victoire consécutive, s'imposant face à l'AS Binah (2-1). Les Guerriers de Tchaoudjo semblent avoir trouvé un bel équilibre, confirmant leur bon début de saison.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec seulement 12 buts inscrits sur l'ensemble des rencontres, cette troisième journée a été marquée par une solide organisation défensive des équipes. Peu de largesses, beaucoup d'engagement, et des matchs souvent serrés : le championnat semble s'annoncer très disputé cette saison.

Résultats

As Binah 1-2 Semassi Fc

Unisport 2-1 Dyto Fc

As Tambo 1-0 As Gbohloesu

Espoir Fc 0-1 Gomido Fc

Étoile filante 1-0 Entente II

As OTR 0-1 Fc Barracuda

Cassement

1-AC Barracuda 9 pts +5

2- Étoile filante 9 pts +3

3-Asck 7 pts +4

4-Semassi FC 6 pts +2

5-Asko 5 pts +1

6- Gbohloe su 5 pts +0

7-Gomido FC 4 pts +0

8-Tambo 4 pts +0

9-Entente II 3 pts +0

10- Dyto FC 3 pts -2

11-Unisport 3 pts -2

12-Espoir FC 3 pts -3

13-As OTR 0 pts -4

14-As Binah 0 pts -4

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.