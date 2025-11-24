Congo-Kinshasa: Des ressortissants chinois quittent la mine d'or de Karhembu à Walungu à cause de bombardements

Un convoi de véhicules a été aperçu quittant précipitamment le carré minier de Karhembu, situé dans la localité de Bwahungu, située à la jonction des territoires de Walungu, Shabunda et Mwenga, au Sud-Kivu, vendredi 21 novembre. Plusieurs sources concordantes indiquent qu'il s'agit de ressortissants chinois engagés dans l'exploitation semi-industrielle de l'or sur ce site, contrôlé par la coalition rebelle AFC-M23.

Selon ces sources, ces exploitants miniers chinois ont été contraints d'abandonner le site minier en raison des bombardements par drones survenus jeudi 20 novembre.

Ces frappes aériennes visant des positions de la coalition rebelle AFC-M23, ont notamment touché la mine d'or de Karhembu, située à la jonction des territoires de Walungu, Shabunda et Mwenga.

En octobre dernier, l'usine de production d'or de Twangiza, située dans la chefferie de Luhwinja, en territoire de Mwenga au Sud-Kivu, avait été bombardée pour une seconde fois, par des drones dont l'origine est encore incertaine.

Ces frappes avaient visé principalement les réservoirs de carburant alimentant l'usine, provoquant un incendie et une épaisse fumée couvrant la zone du groupement de Luciga où l'usine est implantée, affirmaient alors des sources locales.