L'AS FAR du Maroc a été sacrée championne de la Ligue des Champions féminine de la CAF 2025 après sa victoire 2-1 en finale contre l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire. C'est la deuxième fois de son histoire que l'AS FAR remporte ce trophée, ayant déjà été championne en 2022.

Le TP Mazembe, de Lubumbashi en RDC, a pris la troisième place en battant le FC Masar d'Égypte 3-1 lors du match pour la 3e place, au Caire. Les Mazembaises ont dominé la rencontre avec un triplé de Marlene Yav Kasaj (dont un but sur penalty), qui a également été la meilleure buteuse de la compétition avec 5 réalisations. R. Adesina et Hasnath Ubamba ont également marqué pour Mazembe, qui a affiché une grande cohésion collective. Le coach Lamia Boumedhi a salué la détermination du groupe malgré une finale manquée.

Dès le coup d'envoi, les Mazembaises ont montré leurs intentions. R. Adesina ouvre le score pour Mazembe dès la 17e minute, offrant un avantage précieux à son équipe. Trois minutes plus tard, Hasnath Ubamba double la mise à la 20e minute, confirmant la domination de son équipe en première période.

Avant la pause, Marlene Yav Kasaj se distingue. D'abord auteur d'un but sur penalty à la 40e minute, elle enfonce le clou dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (45e+2), portant le score à 3-0. Cette large avance laissait peu de doute quant à l'issue de la rencontre. Le FC Masar n'a pu sauver l'honneur qu'en seconde période, sans parvenir à inverser la tendance.

Cette victoire est le fruit d'un excellent collectif, comme en témoignent les statistiques individuelles. Marlene Yav Kasaj a terminé meilleure buteuse de la compétition avec 5 réalisations, tandis que l'apport des milieux de terrain a été décisif. Des joueuses comme Kgalebane Mohlakoana ont été particulièrement créatrices, distribuant 2 passes décisives lors de cette compétition.

Cette médaille de bronze revêt une signification particulière pour le TP Mazembe. Il s'agit du deuxième grand succès consécutif pour cette jeune équipe féminine, qui avait remporté le titre la saison dernière.

« Je remercie les joueuses qui ont donné à fond du premier au dernier match. La chance nous a manqué pour jouer la finale. Il fallait qu'on sorte avec minimum une médaille au vu de la prestation », a fait savoir Lamia Boumedhi coach du FCF TP Mazembe.

Le TP Mazembe est attendu à Lubumbashi ce samedi à 14h heure locale.

Cette performance confirme la montée en puissance du football féminin congolais sur la scène africaine, après leur titre la saison précédente et une présence répétée en finale de la compétition.