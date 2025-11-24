Congo-Kinshasa: Des leaders locaux exigent l'implication « réelle » de l'État dans les dialogues de paix en Ituri

Les acteurs communautaires et membres de la société civile du territoire d'Irumu, en Ituri, exhortent le gouvernement congolais à s'impliquer davantage dans les dialogues de paix en cours en Ituri, pour permettre le retour effectif d'une paix durable dans leur province, meurtrie par des années de guerre. Cette demande a été formulée jeudi 20 novembre, lors d'un forum d'engagement politique organisé par l'ONG internationale Mercy Corps.

Au cours de cette rencontre, les forces vives notamment des chefs coutumiers, des leaders communautaires, des responsables étatiques et des représentants de la société civile ont passé en revue les résolutions prises lors des précédents dialogues menés dans les zones en conflit, abordant notamment les questions des litiges fonciers et des conflits de limites.

Jean-Baptiste Kato, coordonnateur de la société civile de Babelebe, a reconnu des progrès notables :

« Aujourd'hui, c'est une très bonne chose parce que les gens se fréquentent, chose qui n'arrivait plus avant. Dans le groupement Tondabo, par exemple, vous trouverez des membres de la communauté Hema exerçant leurs activités sans problème, et vice-versa. C'est un progrès que nous saluons. »

Selon Mercy Corps, ce forum, financé par le gouvernement britannique, vise à transformer les recommandations issues des dialogues intracommunautaires en actions concrètes pour stabiliser durablement l'Ituri, renforcer la confiance entre communautés et autorités locales, une condition indispensable pour prévenir les tensions.

Pour sa part, Balidja Kisembo, notable de la chefferie de Bahema Boga, affirme que l'État congolais doit intensifier son engagement :

« Il faut résoudre pacifiquement les conflits, éradiquer le phénomène des groupes armés et mettre fin à l'activisme des rebelles ADF. »