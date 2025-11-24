Cote d'Ivoire: Djorogobité - La CIE ouvre un nouveau point d'accueil client

La Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) poursuit sa politique de modernisation et de proximité avec l'ouverture, le 21 novembre 2025, d'un nouveau Point d'Accueil Client (PAC) à Djorogobité. Cette implantation, inaugurée le 19 novembre en présence du Directeur général, M. Jean-Christian Turkson, et de plusieurs autorités administratives et coutumières, marque une étape importante dans le renforcement du service public de l'électricité dans cette zone en pleine expansion.

Avec une croissance moyenne de 8 % par an, l'agence principale de La Djibi gère aujourd'hui environ 112 000 clients et continue d'enregistrer près de 8 500 nouvelles souscriptions chaque année. Cette dynamique démographique crée une pression croissante sur les services de proximité.

Face à cette réalité, l'ouverture du PAC de Djorogobité apparaît comme une réponse structurante. L'objectif premier est de désengorger l'agence de La Djibi, dont la fréquentation devrait diminuer d'au moins 30 % grâce à cette extension. Le nouveau point permettra également d'assurer un meilleur confort d'accueil et une prise en charge plus rapide pour les près de 17 000 habitants de Djorogobité et des quartiers environnants.

Aligné sur les standards modernes de la CIE, le PAC de Djorogobité offre un cadre entièrement repensé. Et ce, à travers une circulation fluide, des zones d'attente optimisées et des aménagements conçus pour accélérer la prise en charge des demandes.

Un dispositif pensé pour la rapidité et le confort

Le nouvel espace garantit la même qualité d'accueil, la même rigueur de traitement et les mêmes services que dans les grandes agences. Les usagers peuvent désormais effectuer sur place toutes leurs démarches : souscription aux nouveaux abonnements, demande de compteur, paiement des factures, assistance technique, réclamations, informations et conseils personnalisés.

Particularité majeure, ce PAC se distingue par un espace digital entièrement dédié aux services numériques. Cette orientation permet aux équipes d'accompagner davantage les clients dans la transition vers les outils digitaux, tout en renforçant l'efficacité des opérations.

En plus de rapprocher les services de la CIE des populations, ce point d'accueil vise aussi à réduire considérablement les temps d'attente, grâce à un dispositif de proximité plus souple et plus efficace. Par ailleurs, le PAC sera ouvert les samedis de 8h à 12h30, une disponibilité appréciée des usagers aux emplois du temps chargés.

L'inauguration du PAC de Djorogobité s'inscrit dans une stratégie globale de modernisation et de digitalisation engagée par la CIE. À travers sa plateforme « MA CIE EN LIGNE », disponible 24h/24 et 7j/7, l'entreprise encourage les clients à effectuer leurs opérations sans se déplacer : consultation et paiement des factures, souscription, demandes diverses, réclamations, suivi, historique de consommation, assistance en ligne, etc.

Cette nouvelle infrastructure réaffirme la volonté de la CIE d'être plus proche, plus réactive, plus innovante et mieux adaptée à une population en pleine croissance. En renforçant son maillage territorial, l'entreprise confirme son engagement à offrir un service public moderne, accessible et de qualité à tous ses clients