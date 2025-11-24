Cote d'Ivoire: Égalité des chances - Les représentantes du G100 de Côte d'Ivoire mises en mission

Le tout premier Afterwork «Meet & Greet du G100 First Ladies Outreach Côte d'Ivoire, portée par Euphrasie Kouassi Yao, en charge de la mobilisation des Premières dames du monde pour l'égalité des chances, s'est tenu, le 21 novembre, au Plateau. Il a consisté à l'investiture des premières femmes représentant du réseau dans les régions de la Côte d'Ivoire.

Ces femmes leaders issues de toutes les régions ont été envoyées en mission afin de porter, sur le terrain, les ambitions du G100 qui sont d'accélérer l'autonomisation féminine et renforcer la visibilité des initiatives locales.

La rencontre a permis de présenter les 36 femmes, désormais chargées d'incarner la vision du mouvement dans leurs régions.

Selon Euphrasie Kouassi Yao, la feuille de route de ces femmes qui est dense car elle porte sur la promotion de la plateforme «SHEconomy» auprès des entrepreneures, doit préparer l'organisation d'un Women Economic Forum en Côte d'Ivoire, conduire des actions d'impact, développer le mentorat et soutenir le leadership féminin.

Rappelant le rôle stratégique de la Côte d'Ivoire au sein du réseau mondial, elle a insisté sur l'importance d'une mobilisation structurée. « Nous devons former nos femmes à connaître nos outils pour qu'elles soient prêtes à défendre la Côte d'Ivoire partout », a-t-elle indiqué.

S'appuyant sur l'expérience du Compendium des compétences féminines (Cocofci), elle a souligné que ces nouvelles représentantes sont appelées à porter la voix du pays auprès des Premières dames du monde, dans les domaines de la paix, du plaidoyer et du développement inclusif.

Pour Marie-France Kouakou, responsable de ces femmes en Côte d'Ivoire, la mission s'inscrit dans la dynamique d'un réseau international puissant. Un think-tank d'action capable de transformer les politiques publiques et d'offrir aux entrepreneures ivoiriennes une exposition mondiale. Elle a notamment rappelé les opportunités concrètes offertes par la plateforme «SHEconomy» et les perspectives de missions économiques internationales.

En recevant leurs écharpes, les représentantes du G100 Côte d'Ivoire ont ainsi été investies de la responsabilité de faire rayonner l'égalité des chances dans chaque région et de porter l'élan national vers la scène internationale.