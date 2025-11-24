Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Un appareil innovant pour éliminer efficacement les polluants hospitaliers

Le projet Bioclean, intitulé « Développement de procédés innovants utilisant des ressources naturelles et énergies renouvelables pour le traitement des contaminants émergents déchargés par les effluents des hôpitaux », a été présenté le 20 novembre à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB).

Financé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation (FONSTI), ce projet vise à mettre au point des solutions innovantes et durables pour traiter les contaminants émergents présents dans les rejets hospitaliers, notamment les résidus médicamenteux, les antibiotiques et les éléments traces métalliques.

Après plusieurs années de recherche, les équipes dirigées par les professeurs Yao Kouassi Benjamin de l'INP-HB et Drogui Patrick du Canada ont mis au point un prototype capable de détruire efficacement ces polluants. Selon le Professeur Yao Kouassi Benjamin, cet équipement conçu localement permet d'obtenir une eau conforme aux normes environnementales.

« Avec un financement approprié, ce prototype pilote peut être développé à plus grande échelle. Nous allons poursuivre les échanges avec les autorités pour envisager sa vulgarisation sur le terrain », a-t-il indiqué.

Présent à la cérémonie, le secrétaire général du District autonome de Yamoussoukro, Léandre Koffi, a salué une innovation pratique, concrète et indispensable pour la capitale politique, confrontée à la pollution de ses lacs et de ses réseaux d'eau.

« Avec cet appareil, nous pouvons assainir efficacement nos eaux. C'est une trouvaille importante qui vient d'ici, de l'INP-HB. Nous appelons les autorités nationales à s'y intéresser afin d'envisager son déploiement à grande ou moyenne échelle », a-t-il souhaité.

Le projet Bioclean ouvre ainsi des perspectives prometteuses pour l'amélioration du traitement des effluents hospitaliers et pour le développement d'innovations locales dédiées à l'assainissement et à la protection de l'environnement.