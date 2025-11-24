Addis-Abeba — À l'approche du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Éthiopie et la Chine, le ministère chinois des Affaires étrangères a adressé ses voeux les plus chaleureux, mettant en avant une amitié solide et historique entre les deux pays.

Dans une déclaration transmise à l'ENA, Wang Yi, membre du Bureau politique du Comité central du PCC et ministre chinois des Affaires étrangères, a rappelé que, durant plus d'un demi-siècle, les deux nations ont toujours fait preuve d'un soutien réciproque constant.

Il a souligné que leur collaboration se distingue comme un modèle de solidarité et de coopération Sud-Sud.

Selon lui, ces dernières années ont été marquées par une expansion notable des relations bilatérales, avec un approfondissement de la confiance politique et des projets de coopération concrets profitant aux populations des deux pays.

Wang Yi a assuré qu'il travaillerait étroitement avec les dirigeants éthiopiens pour profiter de cette commémoration afin d'intensifier les échanges entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Il a également confirmé l'engagement de la Chine à appliquer les décisions du Sommet de Beijing du FOCAC ainsi que les accords conclus entre les dirigeants des deux pays.

Le ministre a réaffirmé la détermination de Pékin à renforcer continuellement le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Éthiopie et à contribuer davantage à la construction d'une communauté de destin sino-africaine dans cette nouvelle ère.

Le communiqué rappelle enfin que le 24 novembre 2024 marquera officiellement les 55 ans de relations diplomatiques entre les deux nations.