Sénégal: Décès de Setumbang Diatta à « plus de 110 ans » - Diémbéring perd son patriarche, nikine pleure son protecteur

La commune de Diembéring est affectée par une triste nouvelle: le rappel à Dieu de l'homme le plus âgé de la collectivité territoriale, voire même du département d'Oussouye. Sétumbang Diatta s'est éteint ce samedi 22 novembre 2025 à Dakar. Un adage très connu à Diembéring dit : « la vieillesse est une maladie ».

Et, c'est cette maladie a finalement emporté Sétumbang Diatta. Il a rendu l'âme dans la nuit du vendredi 21 au Samedi 22 novembre vers 4h du matin à Dakar, loin de sa terre natale. Même si, sur sa carte nationale d'identité il est mentionné : né le 8 mars 1943, le natif de Nikine (dernier village sur la côte avant l'Océan atlantique) serait né des décennies avant. « En effet, lors d'un de mes séjours au Sénégal, je l'aidais à ranger ses affaires et je suis tombée sur un de ses documents administratifs où il est mentionné qu'il est né vers 1905 », confie sa petite fille, Sossifié Diatta. Elle déclare que sa maman, fille aînée de son grand-père, est née en 1958.

À Nikine, témoigne Léopold Badiane, quatre générations après lui ne sont plus de ce monde. Sétumbang, poursuit son cousin (François Diatta), est de la génération de « Kalitia ». Ce dernier, décédé il y a une dizaine d'années serait né vers 1914. « Je lui ai rendu visite à Dakar, il y a quelques semaines. Il me disais : de Niomoune à Kabrousse, je suis le plus âgé. Donc, il est temps que je parte pour rejoindre les miens », note son neveu Édouard Kotimagne Diatta.

Sétumbang Diatta est un homme dont les pouvoirs mystiques sont connus de tous, dans la commune de Diémbéring. « C'est lui que les ancêtres ont légué le pouvoir de veiller sur le village de Nikine. Il etait aussi la mémoire du village « , atteste un notable du village. C'est donc, signifie-t-il, « une bibliothèque qui part en fumée ». Les funérailles de ce « patriarche protecteur » prévues dans les prochaines jours ne seront certainement pas que des moments de tristesse. Car, dans la tradition diola quand un homme de cet âge meurt, c'est aussi la fête pour rendre grâce à Dieu de lui avoir accordé une longue vie. Ses funérailles sont aussi une occasion de revisiter son passé de guerrier. Il aura droit à la danse des héros qui verra défiler plusieurs villages de Diembéring.