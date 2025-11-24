Sénégal: Opération mixte Police-Gendarmerie - Près de 900 agents mobilisés, 554 personnes interpellées à Dakar

Une importante opération de sécurisation mixte, mobilisant Police et Gendarmerie, s'est déroulée dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 novembre 2025 sur l'ensemble de la région de Dakar.

De 20h à 6h du matin, 883 éléments ont été déployés, dont 527 policiers, renforcés par 237 agents du GMI, et 356 gendarmes, appuyés par 69 moyens roulants et deux chiens.

Selon la cellule de communication de la Police nationale, l'opération a permis l'interpellation de 554 personnes. Parmi elles, 429 pour vérification d'identité, 69 pour ivresse publique manifeste, et plusieurs pour des infractions liées aux stupéfiants : détention et usage de chanvre indien, trafic (2,5 kg saisis), ou encore offre et cession de Kush. Les forces de l'ordre ont également procédé à des arrestations pour abus de confiance, vols simples ou avec violence, rixe sur la voie publique ou racolage actif.

Au total, 347 pièces ont été saisies pour diverses infractions au code de la route, 149 motos immobilisées, 26 véhicules envoyés en fourrière et 38 autres immobilisés. L'opération s'est déroulée sans incident, selon la Police nationale.

La tournée opérationnelle était supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en présence du gouverneur de Dakar, des responsables de la Gendarmerie et de la Police ainsi que de leurs collaborateurs.

Le ministre a d'abord assisté à un briefing à la compagnie de gendarmerie de Keur Massar, avant d'effectuer des visites de terrain au croisement Keur Ndiaye Lo, au pôle urbain de Diamniadio et à l'entrée de la forêt de Mbao. Pour le secteur police, les inspections ont concerné Gadaye sur la VDN 3, le rond-point des cimetières de Pikine et le bar Frontière à Grand-Yoff. Partout, il a félicité les équipes engagées et rappelé l'importance de la camaraderie et de la complémentarité entre forces partenaires.

Avant de se retirer à 2h50, le ministre a animé un point de presse au cours duquel il a salué le travail du commissariat de Grand-Yoff et réaffirmé sa volonté d'appuyer les unités engagées sur le terrain. Les opérations de sécurisation se poursuivent.