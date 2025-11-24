Cote d'Ivoire: Montezo-Alépé - Un minicar perd le contrôle et provoque un choc violent

23 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

Un grave accident de la circulation s'est produit le vendredi 22 novembre, aux environs de 19h, sur l'axe Montezo-Alépé, à environ trois kilomètres de l'entrée de la ville. Selon les premières informations recueillies sur place, un minicar de 35 places, immatriculé 2408EH01 et fortement chargé de marchandises, aurait brusquement quitté sa trajectoire après que son conducteur a perdu le contrôle du véhicule. Dans sa course incontrôlée, le car est venu percuter de plein fouet un autre véhicule de transport, un minicar de 18 places immatriculé 7791JA01, qui circulait en sens opposé.

La violence de l'impact a causé d'importants dégâts matériels, réduisant l'avant des deux véhicules en un amas de tôles déformées. Le conducteur du 35-places a été grièvement blessé. Selon les témoins, il présentait de graves fractures aux deux jambes et a dû être extrait du véhicule avant d'être pris en charge par les secours. Dans le second minicar, le chauffeur a subi un choc particulièrement violent au niveau de la poitrine. Lui et son apprenti, également blessé, ont été évacués en urgence par les pompiers civils dépêchés sur les lieux.

Par ailleurs, une vingtaine de passagers se trouvaient à bord du véhicule de 35 places en provenance d'Abidjan. Plusieurs d'entre eux ont été blessés dans la collision. Les sapeurs-pompiers civils sont intervenus rapidement pour prodiguer les premiers soins, tandis que d'autres victimes ont été assistées par des riverains mobilisés avant l'arrivée des secours. La police d'Alépé, arrivée peu après, a procédé au constat d'usage et a sécurisé la zone afin de faciliter l'évacuation des blessés et la reprise du trafic.

Les causes exactes de l'accident restent encore à déterminer, mais la surcharge du véhicule et l'excès de vitesse sont évoqués par certains témoins. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame routier qui relance le débat sur la sécurité du transport interurbain.

