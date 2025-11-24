Cote d'Ivoire: Promotion du commerce intra-continental - Les agents de l'OCPV s'imprègnent des enjeux de la Zlecaf

Les agents de la Direction générale de l'Office d'Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers (OCPV) d'Abidjan ainsi que ceux de la Direction régionale du Commerce d'Abobo ont pris part, le 18 novembre, à Abobo PK18, à un atelier de formation et de sensibilisation consacré à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et à ses enjeux.

Initiée par le Comité national ZLECAf (CN-ZLECAf), cette session a réuni une cinquantaine de participants. Elle avait pour objectif de renforcer les capacités des agents, afin de leur permettre de mieux comprendre les contours de l'Accord, ses implications et les opportunités qu'il offre. À terme, ces agents seront en mesure d'appuyer les opérateurs économiques et les acteurs du vivrier dans l'appropriation de ce vaste projet continental.

De manière spécifique, l'atelier a permis de présenter en détail l'Accord-cadre, ses protocoles, annexes, outils d'opérationnalisation ainsi que ses bénéfices pour l'économie ivoirienne. Il a également été procédé à la désignation de points focaux au sein des directions régionales du Commerce, de l'Agriculture et du Transport.

Par ailleurs, les participants ont été informés de l'état d'avancement des négociations relatives à la mise en oeuvre de la ZLECAf en Côte d'Ivoire. Ils ont été encouragés à devenir des relais d'information afin de mieux sensibiliser les parties prenantes sur les enjeux et les avantages potentiels de cette zone de libre-échange.

Les échanges ont notamment porté sur le commerce intra-africain, les outils opérationnels tels que le Pass ZLECAf et la plateforme de résolution des barrières non tarifaires (BNT).

Rappelons que l'Accord portant création de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine a été signé le 21 mars 2018 et est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Considérée comme la plus grande zone de libre-échange au monde, avec 54 États membres, la ZLECAf suscite de grands espoirs en matière de croissance économique, d'augmentation des échanges intra-africains et de création de richesses et d'emplois.

Pour optimiser la mise en oeuvre de cet Accord au niveau national et tirer pleinement parti des opportunités qu'il offre, la Côte d'Ivoire a mis en place un Comité national ZLECAf doté d'un Secrétariat exécutif. Ce dernier constitue l'organe technique et administratif chargé de coordonner et de suivre l'application de l'Accord dans le pays.