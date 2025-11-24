Construire un Laïcat authentique pour une église synodale et autonome au service de tous, est le but visé par le Conseil du Laïcat diocésain d'Abidjan en organisant une formation portant sur la semaine diocésaine du Laïcat du 21 au 23 novembre 2025, au centre sainte Thérèse sis au petit séminaire de Bingerville.

« Ensemble, construisons un Laïcat authentique pour une église synodale et autonome au service de tous », est la thématique principale de la session de formation autour de laquelle gravitent deux sous-thèmes : « Appropriation des plans stratégiques et des recommandations de l'Archevêque » et « la caisse de péréquation : rôle, objectifs et missions ».

Le lancement officiel de la formation a été fait le samedi 22 novembre 2025. Le lieu pour les différents responsables de situer l'enjeu, l'objectif et les attentes de la formation.

« Cette session s'inscrit pleinement dans le cadre des principes du laïcat qui est de bien former pour mieux servir. Durant cette session, nous approfondirons les orientations de notre archevêque et le plan stratégique primordial et comprendre la mission de la caisse de péréquation diocésaine.

Nous renforcerons ici nos capacités à exercer un apostolat plus structuré, plus mature, plus missionnaire. Tout simplement un laïcat authentique. Comme le dit Vatican II, la fréquence de l'action des laïcs dépend de leur formation », a instruit Marie Jeanne Alaba, présidente du Conseil Diocésain du Laïcat d'Abidjan.

Qui a ensuite invité les législateurs, à faire de cette formation, un engagement, unité, disponibilité au service de l'Église et de la société ivoirienne. « Que l'Esprit Saint nous éclaire et fasse de nous des laïcs profondément enracinés dans la synodalité, la paix et la fraternité », a-t-elle appelé.

Père Justin Ouadan Akouatcha, secrétaire exécutif Diocésain de l'apostolat des Laïcs (Sedal) à son tour a rappelé que cette semaine est une tradition qui se déroule autour de la date du 18 novembre, jour de la promulgation du décret sur l'apostolat des laïcs. Le Décret Apostolicam Actuositatem du concile Vatican II, promulgué par le pape Paul VI le 18 novembre 1965, traite de l'apostolat des laïcs.

Ce décret souligne l'importance de l'apostolat dans la mission de l'Église, en rappelant que les laïcs jouent un rôle essentiel dans l'annonce du Christ et l'édification de la communauté chrétienne. Il souligne que l'apostolat ne se limite pas à un simple témoignage de la vie, mais implique une activité active pour aider les autres à entrer dans la foi et à vivre une vie chrétienne plus fervente.

« Le conseil de l'aïcat, mot qui fait jaser, expression qui fait trembler ceux qui ont des postes de responsabilité dans notre Église, le conseil de l'aïcat n'est pas un conseil pastoral par un service, encore moins un super conseil pour les affaires économiques. C'est un ordre de redynamisation et de veille de la foi des chrétiens dans le milieu de vie en lien avec leur foi », a-t-il insisté.

Et d'inviter les responsables de groupes paroissiaux, responsables de l'apostolat des laïcs de paroisses et laïcs venu du diocèse d'Abidjan (participants) à s'approprier clairement cette identité pour mieux servir.

Le Père François Komenan Kangah, Secrétaire Exécutif National des OEuvres Catholiques (Senoc), a prononcé son discours au nom de la Conférence des Évêques catholiques de Côte d'Ivoire, précisément au nom du Président de la Commission Épiscopale pour la Famille, l'Apostolat des Laïcs et les Pèlerinages

Il a indiqué que ce que les participants vivent, n'est pas simplement un évènement du diocèse d'Abidjan, c'est le lancement de la semaine du nationale laïcat qui commence le 23 novembre. Une semaine qui doit se vivre dans tous les 15 diocèse du pays. « Cette semaine est un temps de communion national, un temps de mobilisation nationale, un temps de reprise spirituelle », a-t-il précisé.

Les sous-thèmes : « Appropriation des plans stratégiques et des recommandations de l'Archevêque » et « la caisse de péréquation : rôle, objectifs et missions », ont permis à Marie Laure Boni Abotcha, économe diocésaine d'Abidjan et au Révérend père Rodrigue Dago N'saman d'instruire les participants et de les inviter à s'approprier les instructions et recommandations que dégagent ces deux approches.