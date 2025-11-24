Cote d'Ivoire: Législatives 2025/Le pari du renouveau - Philippe Kragbé à la conquête de Guitry

Sur le plan politique à Guitry, localité du sud-ouest, chef-lieu de commune il y a des fils de cette ville qui par leur carrure, actions, sont aimés par leurs parents. C'est le cas de Philippe Kragbé. Cette figure montante de la scène locale, s'impose progressivement comme l'un des nouveaux visages politiques de la loclité.

Depuis des années ; il s'est engagé auprès de ses parents et ceux-ci, ne voulant plus que quiconque porte leur voie, ont décidé de compter sur Philippe Kragbé. L'ayant compris et accepté, il a donc décidé de porter une parole. Celle « ancrée dans l'écoute, la solidarité et l'action concrète ».

Philippe Kragbé pour qui, le développement du département passe par une compréhension des aspirations de la jeunesse et des femmes, piliers sur lesquels, il veut accorder une attention particulière, il veut avec ces piliers amorcer un « Départ Nouveau pour Guitry ».

Désormais candidat déclaré au poste de député, récemment, il a effectué une tournée à travers cantons, villages et campements de la localité afin de rencontrer les populations, les sages et les membres de sa famille pour solliciter leur bénédiction.

Le 15 novembre, à l'occasion de la journée dédiée à la paix, l'homme politique a appelé à la préservation d'un climat apaisé dans l'ensemble du pays, et en particulier dans le département de Guitry.

Sur le terrain, Philippe Kragbé mise sur des actions rapides et visibles. L'une des plus commentées : la réhabilitation éclair de l'école primaire publique de Tiégba 2, menée en moins d'une journée avec son équipe, mais aussi la réhabilitation de l'école primaire de Bracodi (Semenin-Yaokro) dans la sous-préfecture de Dairo-Didizo. L'objectif : offrir aux enfants un cadre d'apprentissage digne. « Chaque avancée éducative est une promesse pour l'avenir », souligne-t-il. Ces interventions sont perçues localement comme un signal de sa volonté d'allier paroles et actes.

Avec ce mélange de proximité, de réactivité et d'ambition, Kragbé entend incarner un renouveau politique à Guitry. « Le départ nouveau pour Guitry, c'est maintenant », répète-t-il comme un leitmotiv, déterminé à convaincre que son projet peut ouvrir une nouvelle trajectoire pour la circonscription.