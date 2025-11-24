Afrique de l'Ouest: Une gestion concertée pour un patrimoine partagé

23 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le Togo et le Bénin renforcent leur coopération autour du site culturel transnational du Koutammakou, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Les 19 et 20 novembre, Défalé a accueilli la deuxième session de l'organe conjoint de gestion du site, une rencontre visant à harmoniser les actions des deux pays.

Cette réunion intervient après la décision de l'UNESCO, qui a entériné l'extension du périmètre du Koutammakou afin d'y inclure la partie béninoise du territoire des Batammariba, désormais reconnue comme patrimoine mondial.

L'UNESCO avait alors recommandé la création d'un organisme transnational de gestion, placé sous la supervision des directions du Patrimoine culturel du Togo et du Bénin.

L'organisation onusienne attend des deux États la soumission, d'ici le 1er décembre 2026, d'un rapport conjoint actualisé sur l'état de conservation du site, incluant les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations antérieures. Cette échéance a servi de fil conducteur aux travaux de Défalé.

