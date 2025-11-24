Togo: L'opposition fait le point - 'On aurait pu mieux faire'

23 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Au Togo, l'alternance politique reste ce mirage qui recule à chaque fois qu'on pense s'en approcher. Mais rassurez-vous : selon Aimé Gogué, président de l'ADDI et chef de file de l'opposition, tout n'est pas perdu. C'est « difficile », dit-il. Pas « impossible ». On respire.

À l'issue d'une session de réflexion tenue à Lomé, M. Gogué a offert un moment de lucidité comme on en voit rarement dans la classe politique : l'opposition n'a pas su « contrer les stratégies du pouvoir ». En d'autres termes, 35 ans de combat, et toujours pas la bonne méthode. On finit par se demander si le manuel n'était pas écrit à l'envers.

Il reconnaît aussi que l'opposition a laissé filer quelques chances au passage. « Nous perdons graduellement du terrain », dit-il. Une analyse d'une honnêteté remarquable, qui soulève néanmoins une question : combien de terrain reste-t-il exactement avant que la carte politique ne soit plus qu'une photo satellite du parti au pouvoir ?

La démobilisation de la population serait l'autre gros problème. Les citoyens seraient désormais plus préoccupés par leur survie personnelle que par des slogans politiques. Qui l'eût cru ? Dans un contexte économique compliqué, les gens se soucient de leur quotidien plutôt que de combattre une Constitution. Quel manque de sens civique !

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est difficile mais pas impossible », insiste M. Gogué. Une phrase qui rappelle furieusement ces manuels de motivation où l'on répète que "rien n'est impossible", sauf peut-être de gagner une élection quand tout le monde s'est déjà découragé.

Mais le président de l'ADDI garde espoir : il pense pouvoir remobiliser la population autour de la contestation de la nouvelle Constitution. « La population est déjà sensible », assure-t-il. On ignore si c'est de sensibilité politique ou de lassitude chronique qu'il s'agit.

Reste maintenant à savoir si cette remobilisation arrivera avant les prochaines échéances ou si elle rejoindra la longue liste des "bientôt", "probablement" et "un jour peut-être" qui rythment la vie de l'opposition togolaise depuis trois décennies.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.