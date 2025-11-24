Madagascar: Spéctacle - Aladdin revient pour une seconde édition au CCI

24 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Ce 23 novembre, le Centre de Conférences International (CCI) d'Ivato a accueilli la seconde édition du spectacle féerique Aladdin, organisée suite à la forte demande du public, nombreux à vouloir revoir la production ou n'ayant pas eu la chance d'assister à la première édition. Dès 14 h, la salle s'est remplie de familles, composées majoritairement d'enfants malgaches et étrangers accompagnés de leurs parents, confirmant le succès grandissant de cette comédie musicale.

Organisé par Okalou Event, cet événement réaffirme la notoriété de l'organisateur dans le domaine culturel à Madagascar. Sous la direction artistique de Betia Rakotomananjo et avec les chorégraphies d'Ando Mbolatiana, le spectacle s'est distingué par sa créativité et la qualité de sa mise en scène.

La scène, animée par des écrans LED mobiles et interactifs, offrait un décor évolutif et immersif. Théâtre, musique, acrobaties et mises en scène spectaculaires s'y mêlaient harmonieusement, portés par une troupe d'artistes passionnés et investis. L'ambiance oscillait entre rires et émotions, ponctuée d'humour local et de clins d'œil à des réalités malgaches, comme le délestage, suscitant la complicité du public. La qualité sonore, les jeux de lumière et les transitions fluides ont renforcé l'expérience, faisant de ce spectacle un moment mémorable pour tous les spectateurs.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.