Madagascar: Spéctacle - Aladdin revient pour une seconde édition au CCI

Ce 23 novembre, le Centre de Conférences International (CCI) d'Ivato a accueilli la seconde édition du spectacle féerique Aladdin, organisée suite à la forte demande du public, nombreux à vouloir revoir la production ou n'ayant pas eu la chance d'assister à la première édition. Dès 14 h, la salle s'est remplie de familles, composées majoritairement d'enfants malgaches et étrangers accompagnés de leurs parents, confirmant le succès grandissant de cette comédie musicale.

Organisé par Okalou Event, cet événement réaffirme la notoriété de l'organisateur dans le domaine culturel à Madagascar. Sous la direction artistique de Betia Rakotomananjo et avec les chorégraphies d'Ando Mbolatiana, le spectacle s'est distingué par sa créativité et la qualité de sa mise en scène.

La scène, animée par des écrans LED mobiles et interactifs, offrait un décor évolutif et immersif. Théâtre, musique, acrobaties et mises en scène spectaculaires s'y mêlaient harmonieusement, portés par une troupe d'artistes passionnés et investis. L'ambiance oscillait entre rires et émotions, ponctuée d'humour local et de clins d'œil à des réalités malgaches, comme le délestage, suscitant la complicité du public. La qualité sonore, les jeux de lumière et les transitions fluides ont renforcé l'expérience, faisant de ce spectacle un moment mémorable pour tous les spectateurs.