Madagascar: Marovoay - Une femme tuée par son ex-mari

24 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Haja Léo

Un différend conjugal a dégénéré en drame, le vendredi 21 novembre à Ankaboka, dans le district de Marovoay. Une femme, âgée de 25 ans, a été mortellement blessée par son compagnon qui l'a poignardée au ventre.

Le couple, auparavant installé à Mahajanga, vivait séparé depuis plusieurs mois, selon les informations rapportées par la gendarmerie. La jeune femme était retournée à Ankaboka, et son ex-compagnon est venu la chercher dans l'espoir de la reconquérir.

À en croire les témoignages des proches de la victime, elle a refusé, ayant déjà refait sa vie avec un autre. Dans l'après-midi, vers 14 heures, la discussion s'est transformée en violente dispute.

L'homme a porté le coup fatal avant de se blesser lui-même avec la même arme. Les voisins, alertés par les cris, ont transporté les deux victimes vers l'hôpital de Marovoay. Hélas, la jeune femme est décédée avant d'arriver en ville.

L'homme, grièvement blessé, a été transféré au Centre hospitalier universitaire d'Androva, à Mahajanga pour y recevoir des soins. Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale.

