Madagascar: Expression - C'est à peu près la même pratique !

24 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

Le mode de sélection des responsables étatiques

selon un observateur, ressemble à un casting, une distribution des rôles dans une production. L'ancienne administration adoptait cette méthode retorse pour être persuasive. L'image véhiculée était celle d'une personne raffinée, d'une humeur grivoise, leste en propos, en action. En réalité, ce « coup de com » destiné à nourrir les compatriotes de verbiages est devenu, d'une certaine manière, un héritage.

Faut-il souligner que le paraître est l'unique option pour parvenir à ses fins... au pouvoir ! Les partisans de l'ancien régime disaient « si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain », ils avaient raison, car dorénavant, leurs successeurs ont bien saisi l'importance de la communication.

Il semble qu'on n'ait pas enterré le passé, car le peuple malgache continue de le vivre au quotidien. Le parfum des feuilles de « l'oranger » récemment renversé se fait encore sentir, hante les esprits. Il est inscrit dans la mémoire olfactive qui rappelle les moments les plus soporifiques de l'histoire de Madagascar. Quoique l'on dise, tout le monde a salué la maîtrise du huitième art de l'ex-locataire de Mavoloha.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La pratique de l'adage ancestral « autre souverain, autre coutume » paraît dépassée par le temps. Entre mitafatafa - discuter -, et mifampidinika - se concerter -, seul le vocabulaire change, car la méthode demeure. « J'ai vu des influenceurs, des artistes, les proches collaborateurs assis derrière les journalistes durant l'émission spéciale, j'avais l'impression que c'était toujours l'autre vêtu en treillis. Je me suis dit : même scénario ! », a remarqué un jeune analyste politique, Tioni Randriafano.

Certes, s'opposer radicalement à l'usage serait peut-être difficile. Les belles réalisations, bien qu'elles soient minimes, doivent être accomplies. N'est-ce pas « la continuité de l'État » tant discuté depuis un quart de siècle ! Par contre, les choses ne se présentent pas sous les meilleures augures. Les politiques ont tendance à mettre la poussière sous le tapis afin que les citoyens lambda croient que l'Assemblée nationale ainsi que les institutions sont immaculées.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.