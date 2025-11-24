Madagascar: Déstabilisation ?

Anormaux. C'est ainsi que le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures Ny Ando Jurice Ralitera qualifie les coupures d'électricité survenues notamment en fin de semaine.

Déstabilisation ?

Prenant visiblement connaissance de l'importance de la communication, le jeune ministre est intervenu tout de suite sur le plateau de la télévision nationale pour faire état d'actes de sabotage ayant entraîné ces coupures en parlant, non pas de délestage mais plutôt d'incidents anormaux qui ne devraient pas avoir lieu en ce moment de moment de pluviométrie favorable où la centrale hydroélectrique d'Andekaleka tourne en plein régime pour délivrer une pleine puissance de 116 MW, de quoi satisfaire les besoins du Réseau Interconnecté d'Antananarivo (RIA). Une manière, en somme pour le nouvel homme fort de l'énergie de confirmer que le délestage technique qui se manifeste par les coupures tournantes provoquées n'est plus d'actualité. Faits inquiétants, d'après toujours, le MEF : des incidents majeurs ont été constatés des derniers jours, dix-sept poteaux électriques semblent avoir sabotés par des gens malintentionnés ou plus exactement par des saboteurs. La question qui se pose est de savoir si ces actes sont liés à un début de déstabilisation du régime transitoire qui est à peine à son deuxième mois d'activité et d'effectivité, avec ce que cela suppose de bilan qui n'est forcément pas satisfaisant surtout quand on sait, concernant notamment l'énergie que la situation d'avant était particulièrement catastrophique. A tel point, que les 2 mois fixés par le Chef de l'Etat ne suffira pas pour donner des résultats à long terme satisfaisants. A moins, peut être de trouver un magicien pour qui une simple baguette magique suffira pour changer le noir du délestage en blanc d'une électricité permanente et sans coupure.