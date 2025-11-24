Dans la dynamique de mise en oeuvre de la note relative au respect de l'obligation de présence au poste de travail, le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a effectué dans la matinée de ce lundi 24 novembre 2025 une visite inopinée au bâtiment R+11 situé dans la zone ZACA à Ouagadougou.

Objectif, vérifier l'effectivité de l'application de la circulaire et s'assurer que les agents sont présents et ponctuels à leur poste.

Accompagné de sa délégation, le ministre a successivement visité plusieurs structures du département notamment la Direction Générale de la Culture et des Arts (DGCA), la Direction Générale du Tourisme (DGT), la Direction Générale de la Communication et des Médias (DGCM) et la Direction des Archives et de la Documentation (DAD).

Au cours de cette tournée, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a constaté des situations de retards et d'absence de certains agents de leur poste au moment du passage malgré les différentes notes et circulaires déjà diffusées invitant au respect des heures de service.

Face à ces manquements, il a rappelé aux premiers responsables des directions visitées leur obligation d'assurer un suivi rigoureux et permanent de leurs collaborateurs. Il a insisté sur l'importance de la ponctualité, de l'assiduité et de l'engagement professionnel dans la construction d'une administration publique moderne et efficace. « Nous devons impérativement accompagner la Révolution Progressiste Populaire par un véritable changement de comportement », a-t-il déclaré. Le ministre a également souligné que la qualité du service public dépend en grande partie de la disponibilité des agents pour accueillir et servir les usagers avec diligence.

Il a déploré le fait que certains agents soient contraints de supporter une charge de travail supplémentaire en raison de l'absence injustifiée de collègues. Pour lui, cette situation est inacceptable et doit cesser. « Ce message, nous sommes venus le rappeler. Et nous reviendrons, car le contrôle fait partie intégrante de notre mission », a-t-il affirmé, avant d'appeler tous les agents à se conformer strictement aux exigences du service public.

Le ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a annoncé que d'autres visites <> seront organisées dans différentes structures du ministère afin de s'assurer de la bonne application des directives et d'encourager une culture administrative basée sur la discipline, l'intégrité et le respect du travail bien fait.

Instruction ferme a été donnée au Directeur de la Communication et des Relations Presse de faire mention de son retard du jour dans le présent papier