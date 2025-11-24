Soudan: Le Président de Conseil de Souveraineté - L'État Soudanais est visé

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a dit que l'État Soudanais est visé, donc il faut s'unir et serrer les rangs pour faire face à cette attaque.

Al-Burhan a déclaré que la bataille pour la dignité est une bataille pour la survie de tous les Soudanais, et que nous n'accepterons donc pas de demi-mesures, précisant que les solutions actuellement proposées constituent un appel explicite à la division du Soudan.

Il s'est interrogé sur la possibilité d'un cessez-le-feu alors que la milice occupe les villes et les régions, soulignant la nécessité de rassembler cette milice et de remettre ses armes avec des garanties.

Il a ajouté : " Personne ne peut nous imposer Hamdok et Hemedti ". Il a dit que ceux qui rêvent de gouverner le Soudan, à la tête desquels Hamdok, ne pourront plus le gouverner, précisant que ceux qui sont à l'étranger doivent rentrer et affronter les Soudanais.

Il a ajouté que les accusations sur l'obstruction de l'aide humanitaire par le gouvernement ne sont qu'une illusion, soulignant que le gouvernement a ouvert tous les aéroports devant les convois humanitaires, tout en faisant allusion à l'inaction de la communauté internationale pour venir en aide à la population d'El Fasher.

Il a également signalé les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la levée du blocus de El Fasher, qui n'ont pas été mises en oeuvre par la milice rebelle et aucune mesure n'a été prise à son encontre.