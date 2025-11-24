Burkina Faso: First Global Challenge 2025 - Les lauréats félicités par le capitaine Ibrahim Traoré

23 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, chef de l'Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience, ce vendredi 21 novembre 2025, les lauréats du "First Global Challenge 2025", une compétition internationale en robotique qui s'est tenue au Panama.

Le Burkina Faso s'est hissé sur le toit du monde en robotique. C'est la prouesse faite par les ingénieurs de Gobelab en remportant la médaille d'or lors du "First Global Challenge 2025". Les lauréats de cette compétition mondiale en robotique ont présenté leur prix au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, engagé à promouvoir la recherche technique et technologique.

« Cela a été vraiment un honneur pour nous que le président puisse disponibiliser de son temps pour nous accueillir et pour nous féliciter d'avoir pu contribuer à faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'international », déclare le co-fondateur de Gobelab, Lawatan Fabrice Toé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il ajoute que le chef de l'Etat a encouragé l'équipe à continuer dans cette lancée, à démystifier les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques et à contribuer au renforcement du potentiel de la jeunesse. Les ingénieurs de Gobelab ont conçu un robot qui peut contribuer à restaurer la biodiversité et un autre capable de participer à l'assainissement en ramassant les déchets.

« Le fait qu'on ait pu remporter cette médaille d'or montre que nos jeunes ont du talent », soutient le co-fondateur de Gobelab, Lawatan Fabrice Toé. Il annonce la mise en place d'un "fablab", un laboratoire communautaire, où les gens peuvent venir apprendre et se perfectionner.

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.