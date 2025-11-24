Burkina Faso: Initiative présidentielle Faso Mêbo - Le ministère en charge de la Justice offre un appui de 22,6 millions F CFA

23 Novembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin KABORE

Le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Edasso Rodrigue Bayala et l'ensemble du personnel du département, ont remis un don d'une valeur de 22, 6 millions F CFA à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou.

Les soutiens à l'Initiative présidentielle Faso Mêbo se poursuivent. Dans la matinée du vendredi 21 novembre 2025, à Ouagadougou, le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les institutions, Garde des sceaux, Edasso Rodrigue Bayala et son personnel étaient sur le site de Faso Mêbo. Après avoir contribué à la confection des pavés, les acteurs du ministère en charge de la justice ont offert un don d'une valeur estimée à 22 600 000 F CFA. Cette somme a permis d'acquérir 200 tonnes de granite, 160 tonnes de sable et 160 tonnes de ciment.

Selon le ministre chargé de la Justice, plusieurs dons ont été faits déjà par certains compartiments du département. « Pour cette fois, tous les secteurs du ministère, dont les services déconcentrés, les Hautes Cours ont décidé, comme un seul homme, d'apporter leurs contributions ».

Pour lui, ce don est l'expression la plus noble de la résilience, du courage et du sens élevé de la patrie. « C'est aussi l'adhésion du ministère en charge de la justice aux idéaux de la Révolution populaire progressiste », a-t-il soutenu. Le ministre Bayala a relevé que ce don est la pierre du ministère en charge de la justice à l'édification du burkina Faso. « Nous invitons les organisations de la société civile et l'ensemble de la population à se joindre à cette dynamique de solidarité », a-t-il conclu.

