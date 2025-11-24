Burkina Faso: Promotion de forages privés à Tenkodogo - Une pratique illégale prévient l'ONEA

L'Office national de l'eau et de l'assainissement a rencontré, jeudi 20 novembre 2025, les promoteurs privés d'eau de forage de Tenkodogo, au cours d'un atelier, dans ladite ville, pour les sensibiliser à l'illégalité de leurs activités.

Les distributeurs privés d'eau de forages de la ville de Tenkodogo doivent se préparer à trouver, dans les meilleurs délais, une autre activité. « Nous attendons que les promoteurs privés procèdent au démantèlement de leur réseau, et par la suite, leur infrastructure », a déclaré le directeur régional de l'ONEA, Ayouba Pafadnam, jeudi 20 novembre 2025 à Tenkodogo, au cours d'un atelier. En effet, l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA), qui les a rencontrés, le même jour, à cette occasion, leur a signifié que distribuer et commercialiser de l'eau dans son périmètre est illégal.

Selon le secrétaire général de l'ONEA, Somnoma Blaise Djiguemdé, la distribution et la commercialisation d'eau potable, dans les zones urbaines et semi-urbaines abritant au moins 10 000 habitants, relèvent de la compétence exclusive de la nationale de l'eau et de l'assainissement. Néanmoins, il a reconnu que si l'on en est arrivé là, cela est dû à des difficultés que l'ONEA rencontre pour satisfaire ses clients. Il en veut pour preuves les coupures récurrentes d'eau, dans les secteurs 1 et 6 de Tenkodogo, qui génèrent la prolifération des forages et la distribution privés d'eau à des ménages.

Ces difficultés, a expliqué le secrétaire général, sont liées à l'accroissement de la population de Tenkodogo, estimée à près de 160 000 habitants en 2019, l'extension de la ville, l'indisponibilité de la ressource, car, il a précisé que certains propriétaires terriens ne veulent pas voir l'ONEA faire des forages sur leur terres. A cela, a-t-il poursuivi, s'ajoutent les délestages de courant dont a besoin l'ONEA pour faire fonctionner ses châteaux d'eau.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Plus de 100 promoteurs privés à Tenkodogo

Mais le directeur régional Pafadnam a rassuré que l'ONEA travaille à lever les goulots d'étranglements. Si l'on en croit, des forages sont en cours de réalisation notamment dans les secteurs 1 et 6 en vue de satisfaire la demande en eau des citoyens de la cité de Zoungrantenga.

Mais pas que. Il a fait savoir qu'un grand projet d'approvisionnement en eau potable à partir du barrage de Bagré dont le début des travaux est prévu au plus tard au 31 décembre 2025 va permettre de desservir Tenkodogo, mais aussi Bittou, Garango et Bagré elle-même. En attendant, M. Pafadnam a confié que les informations de la police de l'eau indiquent qu'il y a plus de 100 promoteurs privés d'eau qui mènent des activités de commercialisation et de distribution d'eau à petite échelle dans la ville de Tenkodogo. Ce qui, à son avis, peut être source de problèmes de santé pour les consommateurs. Toutefois, il a fait remarquer que la porte n'est pas fermée pour autant aux promoteurs privés notamment dans le volet commercialisation.

Ayouba Pafadnam a expliqué que pour intervenir dans le périmètre de l'ONEA, il faut avoir un accord avec celui-ci à travers la délégation de service public. « Mais pour des questions de santé publique, c'est l'ONEA qui va s'occuper de la production, s'assurer de la qualité de l'eau et la société tierce peut commercialiser », a détaillé le directeur régional. Une explication susceptible d'intéresser Soumaila Dindané, un promoteur privé d'eau de forage au secteur 6 de Tenkodogo, qui a plaidé l'accompagnement de l'ONEA et du gouvernement pour assainir leurs activités afin qu'ils servent une eau saine à la population de Tenkodogo.

Tout en reconnaissant que l'activité de distributeurs privés d'eau est illégale, M. Dindané a expliqué que leur action se justifie par l'incapacité de l'ONEA à satisfaire la demande en eau potable de la population de Tenkodogo. « Ayant constaté qu'avec l'évolution démographique, l'ONEA n'arrive pas à desservir toute la population, c'est dans cette optique que nous avons fait des forages pour l'aider », a-t-il justifié,