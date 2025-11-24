Soudan: Le Premier Ministre rencontre les ministres des affaires étrangères, des finances, de l'agriculture et de l'irrigation

- Le Premier Ministre, Professeur Kamel Idris, a s'est entretenu vendredi séparément avec les ministres des affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ambassadeur Mohieddin Salem, des Finances, Dr. Jibril Ibrahim, et de l'Agriculture et de l'Irrigation, Professeur Esmat Qurshi, lors de sa rencontre avec le ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem, où il a été informé sur le progrès des relations extérieures et de l'activité diplomatique sous la lumière des conditions actuelles que voit le pays.

Le Premier Ministre a souligné la nécessité de contrôler le travail extérieur et de présenter des rapports d'évaluation et de suivi mensuels sur la performance des ambassadeurs à l'étranger, soulignant l'importance de renforcer la coopération internationale avec les parties concernées pour servir les intérêts nationaux supérieurs.

Le Premier Ministre a été informé de la situation financière du pays par le Ministre des Finances, Dr. Djibril Ibrahim, y compris la situation humanitaire à El Fasher et les préparatifs nécessaires pour le retour de l'organe exécutif pour travailler de Khartoum, en plus de la position des droits du pays auprès des institutions financières internationales.

Le Premier ministre a également été informé par le professeur Ismat Qureshi, ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, notamment sur la fourniture de semences, de carburant et d'engrais, le progrès des projets agricoles, ainsi que la sécurité hydrique et les participations des ministres de l'Agriculture, de l'Irrigation et des affaires étrangers.

Il a souligné l'importance de la coordination avec les parties concernées par le dossier de la sécurité hydrique.