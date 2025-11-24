Soudan: L'ambassadrice du Soudan en Allemagne rencontre le directeur exécutif de la (MSF) Allemagne

- L'ambassadrice Elham Ibrahim Mohamed Ahmed a rencontré vendredi le directeur exécutif de Médecins Sans Frontières Allemagne (MSF), M. Christian Katzer, et la délégation qui l'accompagnait, en présence du chef adjoint de la mission ambassadeur Idris Mohamed Ali, et du premier secrétaire, Sami Al-Haj Mohamed, consul de la mission.

C'était dans le cadre des initiatives menées par la mission soudanaise à Berlin et de la série de rencontres qu'elle organise avec des organisations humanitaires allemandes.

La réunion a abordé les développements de la situation humanitaire dans la ville El Fasher, sous la lumière des violations massives et systématiques commises par la milice terroriste de soutien rapide à l'encontre de civils non armés, qui ont été documentées par des organismes de recherche internationaux et diffusées par la milice elle-même sur les réseaux sociaux. Ces violations comprennent de meurtre à caractère ethnique, de viols collectif et de massacre qui sont assimilables à un génocide, tout cela sous la lumière de l'échec de la communauté internationale à mettre en oeuvre les résolutions et les appels visant à briser le blocus et à soulager la souffrance des civils, alors que les habitants de El Fasher et des villages voisins sont forcés de fuir à pied vers des régions éloignées telles que la ville El Daba, État du nord, en quête de sécurité et de protection, où les habitants de la région et les autorités locales ont assuré tous les besoins en nourriture et en hébergement.

L'ambassadrice a évoqué le siège imposé à la ville depuis plus d'un an et demi et les difficultés que rencontre l'acheminement de l'aide humanitaire, car la milice empêche cette aide d'atteindre la population et s'en empare dans le but d'affamer délibérément les civils, alors que la ville reste fermée aux convois humanitaires, comme l'ont confirmé les agences des Nations Unies et d'autres organisations internationales.

Pour sa part, M. Christian Katzer a affirmé que l'organisation Médecins Sans Frontières Allemagne partageait les mêmes préoccupations concernant la situation humanitaire et qu'elle continue ses efforts pour atteindre les citoyens assiégés dans la ville El Fasher. Il a évoqué les programmes actifs mis en oeuvre par l'organisation dans plusieurs États et a salué les initiatives communautaires qui ont largement contribué à répondre aux besoins humanitaires dans de nombreuses régions affectées par la guerre. Il a promis de s'efforcer de fournir des services médicaux aux personnes déplacées à El Fasher. D'autre part, le directeur exécutif de l'organisation a affirmé la poursuite de leurs efforts pour sensibiliser les institutions officielles allemandes et le Parlement allemand (Bundestag) à la situation humanitaire catastrophique à El Fasher.

La réunion s'est conclue par une affirmation commune de l'importance de la coopération entre l'ambassade et l'organisation afin de faciliter l'accès humanitaire et d'améliorer les mécanismes de financement et de soutien aux organisations locales. Les deux parties ont également souligné la nécessité de poursuivre la coordination pour améliorer l'acheminement de l'aide aux populations les plus affectées au Soudan.