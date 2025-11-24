Gabon: Les cours d'anglais technique au Ministère des Mines et des Ressources Géologiques

22 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MMRG

Le Ministère des Mines et des Ressources Géologiques a déployé les cours d'anglais technique en partenariat avec l'Ong Grup Mit Commonwealth. Une initiative pensée pour offrir aux agents de vraies opportunités d'apprentissage et leur permettre d'évoluer avec confiance dans un environnement de plus en plus international.

Le Ministre Gilles Nembé, très attaché au développement des compétences du personnel, a exprimé tout son soutien à cette formation. Pour lui, chaque agent doit se sentir valorisé, accompagné et capable de donner le meilleur de lui-même dans son travail quotidien.

En encourageant les équipes engagées dans ce programme, le Ministre rappelle que la force du secteur minier repose d'abord sur des femmes et des hommes bien formés et épanouis. Une dynamique positive qui renforce l'esprit de confiance au sein du ministère.

Il convient de rappeler que les objectifs de ce programme sont de renforcer les compétences linguistiques des agents, faciliter les échanges avec les partenaires internationaux et accompagner la modernisation du secteur minier par une communication plus adaptée aux standards mondiaux.

